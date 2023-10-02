Сербія повідомила, що вдвічі зменшила кількість військ на кордоні із Косово

Число військових сербської армії зараз дійшло до звичайних розмірів - 4,5 тис. осіб.

Сербія вдвічі зменшила кількість військ на кордоні із Косово.

Про це повідомляє Голос Америки.

Начальник генштабу армії Сербії генерал Мілан Мойсіловіч уточнив, що число військових зараз дійшло до звичайних розмірів - 4,5 тис. осіб.

Сербія збільшила кількість військових в регіоні після того, як на півночі Косова 24 вересня 30 чоловіків напали на поліцейських у селищі Баньска. Під час сутички загинули один правоохоронець та троє нападників.

Представник Ради нацбезпеки США Джон Кірбі заявив, що на кордоні розгортається "безпрецедентна кількість сербської артилерії, танків та механізованих піхотних підрозділів".

В свою чергу, речник НАТО Ділан Вайт зазначив, що Великобританія надсилає до Косова додаткових 600 військовослужбовців, щоб підсилити миротворчий контингент.

Згодом в ході телефонної розмови президент Сербії Александр Вучич та голова Держдепу США Ентоні Блінкен погодились, що "потрібна деескалація конфлікту".

Раніше косовська міністерка закордонних справ Доніка Гервалла-Шварц повідомила, що розгортання військ Сербії на кордоні Косова нагадує поведінку Росії щодо України перед вторгненням Москви.

Нагадаємо, Косово вважає, що за озброєним угрупованням, яке в неділю влаштувало засідку, напало на поліцейських і зіткнулося з косовськими силами, стоїть Сербія. Влада в Приштині продемонструвала сучасну зброю, яку, за її словами, використовувала група, зокрема, два сербських броньованих авто та гранатомет, а також документ, який нібито свідчить, що гранатомет, виготовлений збройовою компанією "Zastava", був поставлений сербською армією.