Косово пов'язало озброєне угруповання, що напало на правоохоронців, із Сербією

Косово вважає, що озброєним угрупованням, що в неділю влаштувало засідку, напало на поліцейських та зіткнулося з косовськими силами, стоїть Сербія. Влада в Приштіні продемонструвала сучасну зброї, яку, за її словами, використовувала група, включно з двома сербськими броньованими автомо та гранатометом, а також документом, який нібито показує, що гранатомет, виготовлений збройовою компанією Zastava, був поставлений сербською армією. Про це пише The Guardian.

За інформацією Косова, лідером угруповання є відомий косовсько-сербський політик, лояльний до президента Сербії Александара Вучича. Також вони стверджують, що один із трьох бойовиків, убитих у неділю, був колишнім охоронцем керівника сербської розвідки Вуліна, що перебуває під американськими санкціями за корупцію.

"Ця група приїхала з Сербії, вони тренуються в Сербії, фінансуються ними та озброюється сербською армією та поліцією", – сказав міністр внутрішніх справ Косова Джелал Свечла у коментарі The Guardian.

Свечла сказав, що його міністерство поділилося доказами із західними посольствами та агентствами.

"Вони хотіли захопити територію Косово і відкрити новий канал зв’язку, нову дорогу з Сербії в Косово", – сказав він, додавши, що кінцевою метою був розділ країни.

Уряд Сербії заперечує причетність до озброєного угруповання, але офіційно оголосив день жалоби за трьома загиблими.

Йдеться про інцидент, що відбувся у неділю в косовському селі Банське. Група озброєних осіб напала на патруль поліції. Загинув один правоохоронець, ще троє були поранені. З боку нападників загинули троє.