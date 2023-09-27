Польща підписала угоду з США щодо проєктування першої в країні АЕС

Варшава активізувала зусилля з розвитку атомної енергетики через вторгнення Росії в Україну.

Польща підписала початкову угоду з американською атомною групою Westinghouse щодо проєктування першої в країні атомної електростанції.

Будівництво електростанції на півночі Польщі коштуватиме приблизно 23 мільярди доларів, а перший реактор запрацює у 2033 році, інформує Радіо Свобода.

Варшава активізувала зусилля з розвитку атомної енергетики через вторгнення Росії в Україну та турбулентність світових цін на нафту і газ.

«Сьогодні Польща відкриває нову сторінку в ядерній енергетиці. Подібно до того, як 20-е століття належало вугіллю та нафті, 21-е століття належить атому… Ми не можемо ризикувати стабільністю нашої енергетичної системи, стабільністю всієї нашої економіки, покладаючись на нестабільні джерела енергії», – сказав прем’єр-міністр Матеуш Моравецький на церемонії підписання контракту.

Польща планує збудувати три атомні електростанції з трьома реакторами на кожній, які вироблятимуть близько 30 відсотків електроенергії.

Нагадаємо, що міністр державного майна Яцек Сасін заявив, що Польща не імпортує російське вугілля, а кожну партію копалини перевіряють - і документи, і геологічний склад вугілля.