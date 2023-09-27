Суд відхилив ордер на арешт лідера парламентської опозиції у Південній Кореї

Суд Південної Кореї відхилив ордер на арешт лідера головної політичної опозиційної партії за звинуваченнями в хабарництві.

Про це пише Bloomberg.

Окружний суд Сеула після слухання у вівторок постановив, що лідера Демократичної партії Лі Чже Мена не слід заарештовувати. Лі за кілька днів до слухань припинив голодування, через яке потрапив до лікарні.

Він прийшов до судової зали з палицею, вперше взявши особисту участь у судовому слуханні щодо ордера на арешт. Політик заперечує будь-які правопорушення.

Лі був кандидатом від партії на президентських виборах у 2022 році. Деякі демократи стурбовані тим, що політик став перешкодою і, можливо, не зможе зосередити свою увагу на виборах. Його група стикається з викликом з боку консервативної партії президента Юн Сок Йоля, яка бореться за повернення більшості в парламенті.

У Південній Кореї чинні депутати не можуть бути арештовані під час сесії, якщо законодавчий орган не підтримає арешт. Низка членів партії Лі минулого тижня проголосували за видачу судового ордера. З 295 поданих голосів 149 підтримали його під час анонімного голосування. Партія Лі має 168 місць у 300-місцевій Національній асамблеї, а партія Юна “Сила народу” − 111.

У березні Лі було висунуто звинувачення за статтями про порушення службових обов'язків та хабарництво. У серпні прокуратура звинуватила його у хабарництві перед третіми особами щодо компанії, яка нібито незаконно перевела до Північної Кореї близько 3 мільйонів доларів для сприяння можливому візиту Лі.

Зазначимо, національні вибори у Південній Кореї відбудуться 10 квітня 2024 року. Якщо партія Юна візьме під контроль парламент, вона, ймовірно, просуватиме економічну політику, яка включає в себе боротьбу з впливовими профспілками, пом’якшення регулювання бізнесу та зниження податків для компаній і операцій з нерухомістю.

За словами Лі, опоненти використовують обвинувачення проти нього як політичний важіль. Хоча Лі має підтримку в прогресивному таборі, опитування Gallup Korea, проведене кілька місяців тому, показало, що 60% не схвалюють роль Лі як лідера Демократичної партії.