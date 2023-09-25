Помер народний депутат Андрій Іванчук
Помер народний депутат Андрій Іванчук
Померла українська освітянка, мама Скрябіна Ольга Кузьменко
Померла українська освітянка, мама Скрябіна Ольга Кузьменко
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
Байден вирішив дати Україні ракети ATACMS з касетними боєприпасами, − Financial Times
Байден вирішив дати Україні ракети ATACMS з касетними боєприпасами, − Financial Times
Прорив “лінії Суровікіна”. Як просувається наступ на півдні
Прорив “лінії Суровікіна”. Як просувається наступ на півдні
У Києві невідомі підпалили притулок для котів (оновлено)
У Києві невідомі підпалили притулок для котів (оновлено)
Месія в пошуках компартії
Месія в пошуках компартії
Кримська генотьба
Кримська генотьба
Солідарність із ким?
Солідарність із ким?
ГоловнаСвіт

Південна Корея очікує на візит Сі, щоб відзначити “поворотний момент” у відносинах країн

Китайський лідер востаннє був у Сеулі 10 років тому.

Південна Корея очікує на візит Сі, щоб відзначити “поворотний момент” у відносинах країн
Фото: EPA/UPG

Південна Корея, хоча аби президент Китаю Сі Цзіньпін вперше приблизно за десять років відвідав Сеул. Про це пише Bloomberg.

Візит позиціюється як перегортання сторінки у відносинах між двома країнами, які змінилися, оскільки Південна Корея тісніше зближується зі США.

Офіс президента Юн Сок Йоля працює над організацією візиту, повідомив високопосадовець. Ці коментарі прозвучали після того, як Сі зустрівся з прем’єр-міністром Південної Кореї Хан Дак Су на полях Азійьких ігор у суботу і заявив, що “серйозно розгляне можливість” відвідати Південну Корею.

Підписуйтесь на наш Youtube канал

Радник Юна з національної безпеки заявив, що візит Сі, ймовірно, відбудеться наступного року. “Очікується, що це стане поворотним моментом у корейсько-китайських відносинах”, − сказав Чо Те Йон. 

Зазначимо, США протягом кількох місяців тиснули на партнерів у сфері безпеки, зокрема Південну Корею, Нідерланди, Тайвань і Японію щодо дотримання суттєвих обмежень на продаж передових мікросхем – цей крок націлений на технологічний сектор Китаю.

Сі востаннє був у Південній Кореї в липні 2014 року, ставши першим лідером Китаю, який відвідав Сеул перед Пхеньяном після того, як КНР встановив дипломатичні відносини з Південною Кореєю в 1992 році. Під час своєї поїздки він обговорив шляхи стримування атомних амбіцій Північної Кореї та встановлення прямої торгівлі.

Нагадаємо, Південна Корея також працює над відновленням тристороннього саміту з Японією та Китаєм. Востаннє про це йшлося у 2019 році, перемовини зупинилися спочатку через пандемію Covid-19, а потім через політичну напруженість. Посол Південної Кореї в Токіо заявив минулого тижня в інтерв’ю, що ведуться переговори на високому рівні щодо проведення саміту цього року, зазначивши, що це не вплине на зв’язки Сеула з Вашингтоном.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies