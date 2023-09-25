Південна Корея очікує на візит Сі, щоб відзначити “поворотний момент” у відносинах країн

Китайський лідер востаннє був у Сеулі 10 років тому.

Південна Корея, хоча аби президент Китаю Сі Цзіньпін вперше приблизно за десять років відвідав Сеул. Про це пише Bloomberg.

Візит позиціюється як перегортання сторінки у відносинах між двома країнами, які змінилися, оскільки Південна Корея тісніше зближується зі США.

Офіс президента Юн Сок Йоля працює над організацією візиту, повідомив високопосадовець. Ці коментарі прозвучали після того, як Сі зустрівся з прем’єр-міністром Південної Кореї Хан Дак Су на полях Азійьких ігор у суботу і заявив, що “серйозно розгляне можливість” відвідати Південну Корею.

Радник Юна з національної безпеки заявив, що візит Сі, ймовірно, відбудеться наступного року. “Очікується, що це стане поворотним моментом у корейсько-китайських відносинах”, − сказав Чо Те Йон.

Зазначимо, США протягом кількох місяців тиснули на партнерів у сфері безпеки, зокрема Південну Корею, Нідерланди, Тайвань і Японію щодо дотримання суттєвих обмежень на продаж передових мікросхем – цей крок націлений на технологічний сектор Китаю.

Сі востаннє був у Південній Кореї в липні 2014 року, ставши першим лідером Китаю, який відвідав Сеул перед Пхеньяном після того, як КНР встановив дипломатичні відносини з Південною Кореєю в 1992 році. Під час своєї поїздки він обговорив шляхи стримування атомних амбіцій Північної Кореї та встановлення прямої торгівлі.

Нагадаємо, Південна Корея також працює над відновленням тристороннього саміту з Японією та Китаєм. Востаннє про це йшлося у 2019 році, перемовини зупинилися спочатку через пандемію Covid-19, а потім через політичну напруженість. Посол Південної Кореї в Токіо заявив минулого тижня в інтерв’ю, що ведуться переговори на високому рівні щодо проведення саміту цього року, зазначивши, що це не вплине на зв’язки Сеула з Вашингтоном.