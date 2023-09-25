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Політичний аутсайдер Стефанос Касселакіс став новим лідером опозиції у Греції

Греко-американський підприємець оголосив про свою кандидатуру на цю посаду всього чотири тижні тому. Тепер він став однією з найвпливовіших людей у країні.

Політичний аутсайдер Стефанос Касселакіс став новим лідером опозиції у Греції
Фото: EPA/UPG

Стефанос Касселакіс, аутсайдер без попереднього досвіду політики в Греції, переміг у боротьбі за лідерство у Коаліції радикальних лівих (СІРІЗА).

Про це пише The Guardian.

Греко-американський підприємець, який оголосив про свою кандидатуру на цю посаду всього чотири тижні тому, набрав 56,69% голосів проти 43,31% за Ефі Ахціоглу, колишнього міністра праці, який довгий час вважався фаворитом. 

Касселакіс дав зрозуміти що застосує кардинальні зміни до СІРІЗи, прогресивного альянсу, до якого входять марксисти, єврокомуністи, екологи та соціал-демократи. Серед його пріоритетів є великі податкові пільги для працівників приватного та державного секторів, відокремлення церкви від держави, судові реформи, громадянство для дітей мігрантів, які народилися та виросли в Греції, і легалізація одностатевих шлюбів. Водночас його неспроможність розробити детальну програму розкритикували, назвавши це ознакою непрозорого підходу.

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Перемога Касселакіса робить його одним із найвпливовіших людей у Греції.

“Сьогодні перемло світло та колективна надія, надія на майбутнє… Я не феномен. Я голос суспільства і не підведу вас. Завтра розпочнеться важка робота”, − сказав Касселакіс.

Касселакіс долучився до перегонів, коли Алексіс Ціпрас, лідер політичної сили протягом останніх 15 років, оголосив про відставку після подвійної поразки на загальних виборах, що відбулися в травні та червні. Ціпрас перебував на посаді прем’єр-міністра з 2015 по 2019 роки. Він дотримався “нейтральної” позиції, не підтримавши жодного з кандидатів після несподіваної перемоги Касселакіса в першому турі минулого тижня.

Нагадаємо, минулого тижня у Греції держслужбовці страйкували проти змін у трудовому законодавстві. Уряд прем’єр-міністра Кіріакоса Міцотакіса стверджує, що реформа ліквідує незадекларовану роботу та підвищить зайнятість. Опозиція каже, що зміни посягають на права працівників.

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