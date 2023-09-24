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​Секретар Радбезу Вірменії і радник президента Азербайджану зустрінуться у Брюсселі за посередництва Франції, Німеччини і ЄС

Сторони мають підготувати зустріч глав держав, заплановану на 5 жовтня у Гранаді.

​Секретар Радбезу Вірменії і радник президента Азербайджану зустрінуться у Брюсселі за посередництва Франції, Німеччини і ЄС
Армен Григорян
Фото: Security Council of Armenia

26 вересня у Брюсселі має відбутися зустріч секретаря Ради безпеки Вірменії Вірмени Григоряна і радник президента Азербайджану Хікметом Гаджієвим, передає "Раді Азатутюн".

Крім того, на зустрічі будуть присутні радники президента Франції, німецького канцлера та президента Європейської ради.

Як повідомили в апараті секретаря Ради безпеки, цей захід має на меті підготувати зустріч лідерів, заплановану на 5 жовтня у Гранаді (Іспанія).

Тут лідери Вірменії, Азербайджану, а також Франції, Німеччини та Європейської ради уже другий раз проведуть переговори на саміті Європейського політичного співтовариства.

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив 17 вересня, що мирна угода не буде підписана на запланованій п'ятисторонній зустрічі. Через два дні після цієї заяви Азербайджан напав на Нагірний Карабах.

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Нагадаємо, цей напад став найсерйознішою ескалацією конфлікту з часів війни три роки тому. 

20 вересня сторони домовилися про припинення вогню. Армію оборони Нагірного Карабаху мали повністю роззброїти, озброєння та важку техніку вивести з території. Водночас у Вірменії опозиція заявила про початок процедури імпічменту прем’єр-міністра Нікола Пашиняна.

21 вересня президент Азербайджану заявив, що суверенітет його країни над Нагірним Карабахом відновлено після 24-годинного військового наступу проти етнічних вірмен.

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