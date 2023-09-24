​Секретар Радбезу Вірменії і радник президента Азербайджану зустрінуться у Брюсселі за посередництва Франції, Німеччини і ЄС

Сторони мають підготувати зустріч глав держав, заплановану на 5 жовтня у Гранаді.

26 вересня у Брюсселі має відбутися зустріч секретаря Ради безпеки Вірменії Вірмени Григоряна і радник президента Азербайджану Хікметом Гаджієвим, передає "Раді Азатутюн".

Крім того, на зустрічі будуть присутні радники президента Франції, німецького канцлера та президента Європейської ради.

Як повідомили в апараті секретаря Ради безпеки, цей захід має на меті підготувати зустріч лідерів, заплановану на 5 жовтня у Гранаді (Іспанія).

Тут лідери Вірменії, Азербайджану, а також Франції, Німеччини та Європейської ради уже другий раз проведуть переговори на саміті Європейського політичного співтовариства.

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив 17 вересня, що мирна угода не буде підписана на запланованій п'ятисторонній зустрічі. Через два дні після цієї заяви Азербайджан напав на Нагірний Карабах.

Нагадаємо, цей напад став найсерйознішою ескалацією конфлікту з часів війни три роки тому.

20 вересня сторони домовилися про припинення вогню. Армію оборони Нагірного Карабаху мали повністю роззброїти, озброєння та важку техніку вивести з території. Водночас у Вірменії опозиція заявила про початок процедури імпічменту прем’єр-міністра Нікола Пашиняна.

21 вересня президент Азербайджану заявив, що суверенітет його країни над Нагірним Карабахом відновлено після 24-годинного військового наступу проти етнічних вірмен.