У Росії заявили, що український безпілотник атакував адміністративну будівлю в Курську

Влада Курської області Росії заявила про атаку українського безпілотника на будівлю в обласному центрі.

Про це написав у Telegram губернатор області Роман Старовойт.

"У Курську український безпілотник атакував адміністративну будівлю в Центральному окрузі. Дещо постраждав дах", - написав він.

Зазначимо, що сьогодні в Курську відзначають День міста.

Українські військові наразі цю інформацію не коментували.

Нагадаємо, в РФ останнім часом все частіше трапляються різні пожежі, лунають вибухи. Влада в російських регіонах періодично скаржиться на нібито "атаки українських безпілотників".