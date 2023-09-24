Прорив “лінії Суровікіна”. Як просувається наступ на півдні
Прорив “лінії Суровікіна”. Як просувається наступ на півдні
Богдан Струтинський: “Ми будемо рухатись у напрямку наближення українського театру до світової культури”
Богдан Струтинський: “Ми будемо рухатись у напрямку наближення українського театру до світової культури”
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
Росіяни втратили трьох командирів елітного полку десантників, - британська розвідка
Росіяни втратили трьох командирів елітного полку десантників, - британська розвідка
Байден вирішив дати Україні ракети ATACMS з касетними боєприпасами, − Financial Times
Байден вирішив дати Україні ракети ATACMS з касетними боєприпасами, − Financial Times
Виплати військовослужбовцям. Перерахунок за новою постановою буде від 1 червня. Міноборони ще вносить зміни
Виплати військовослужбовцям. Перерахунок за новою постановою буде від 1 червня. Міноборони ще вносить зміни
Солідарність із ким?
Солідарність із ким?
Стефанчук назвав прізвища нардепів, які не ходять у Раду
Стефанчук назвав прізвища нардепів, які не ходять у Раду
Померла українська освітянка, мама Скрябіна Ольга Кузьменко
Померла українська освітянка, мама Скрябіна Ольга Кузьменко
ГоловнаСвіт

У Росії заявили, що український безпілотник атакував адміністративну будівлю в Курську

"Дещо постраждав дах".

У Росії заявили, що український безпілотник атакував адміністративну будівлю в Курську
Памятник маршаллу Шухову в Курске
Фото: mh17.correctiv.org

Влада Курської області Росії заявила про атаку українського безпілотника на будівлю в обласному центрі.

Про це написав у Telegram губернатор області Роман Старовойт.

"У Курську український безпілотник атакував адміністративну будівлю в Центральному окрузі. Дещо постраждав дах", - написав він.

Зазначимо, що сьогодні в Курську відзначають День міста.

Українські військові наразі цю інформацію не коментували.

Нагадаємо, в РФ останнім часом все частіше трапляються різні пожежі, лунають вибухи. Влада в російських регіонах періодично скаржиться на нібито "атаки українських безпілотників".

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies