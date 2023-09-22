Французька прокуратура хоче притягнути до суду лідера ультраправих Марін Ле Пен

Прокуратура Парижа рекомендувала притягнути до суду лідера французьких ультраправих Марін Ле Пен і 26 членів її партії "Національне об'єднання" за можливе зловживання коштами ЄС.

Про це повідомляє The Guardian.

“Запит, який розглядатимуть судді, надійшов після семирічного розслідування звинувачень у тому, що партія, яка тоді називалася Національний фронт, використовувала гроші, призначені для помічників парламенту ЄС, для оплати праці співробітників, які замість цього працювали на партію між 2004 і 20116 роками”, - йдеться у повідомленні.

У справі фігурують 11 євродепутатів. Серед них Марін Ле Пен та її 95-річний батько, колишній лідер партії Жан-Марі Ле Пен. Також серед фігурантів 12 помічників парламенту та четверо партійних співробітників. В свою чергу, партію звинувачують у приховуванні правопорушень.

Втім, Ле Пен та її партія заперечували правопорушення, зокрема у 2017 році Ле Пен заявила, що звинувачення становлять політичне переслідування проти неї.

Фігуранти звинувачуються не в особистому отриманні прибутку, а скоріше в тому, що вони претендували на кошти ЄС для оплати персоналу партії та заходів.

Ле Пен заявила - вона не знала, що зробила щось погане. Її адвокат заявив, що Ле Пен погодилася повернути кошти парламенту ЄС, витребувані у справі про шахрайство, після адміністративної процедури повернення грошей.

Нагадаємо, влітку після шести місяців кропіткої роботи у Франції оприлюднили парламентський звіт про іноземне втручання в політику країни. Згідно з документом, Росія і Китай є основними «маніпуляторами», а їхній вплив у Франції поширюється як через економічні, так і політичні канали. Велика частина звіту присвячена «Національному зібранню», яке «підтримує багато привілейованих зв’язків з Кремлем, на відміну від інших французьких політичних партій». Марін Ле Пен вже назвала висновки комісії «політизованими» та «неправдивими».