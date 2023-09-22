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Французька прокуратура хоче притягнути до суду лідера ультраправих Марін Ле Пен

На думку прокуратури, Марін Ле Пен повинна постати перед судом за ймовірне зловживання коштами ЄС.

Французька прокуратура хоче притягнути до суду лідера ультраправих Марін Ле Пен
Марін Ле Пен під час засідання Національних зборів, Париж, 20 березня 2023 рік.
Фото: EPA/UPG

Прокуратура Парижа рекомендувала притягнути до суду лідера французьких ультраправих Марін Ле Пен і 26 членів її партії "Національне об'єднання" за можливе зловживання коштами ЄС.

Про це повідомляє The Guardian.

“Запит, який розглядатимуть судді, надійшов після семирічного розслідування звинувачень у тому, що партія, яка тоді називалася Національний фронт, використовувала гроші, призначені для помічників парламенту ЄС, для оплати праці співробітників, які замість цього працювали на партію між 2004 і 20116 роками”, - йдеться у повідомленні. 

У справі фігурують 11 євродепутатів. Серед них Марін Ле Пен та її 95-річний батько, колишній лідер партії Жан-Марі Ле Пен. Також серед фігурантів 12 помічників парламенту та четверо партійних співробітників. В свою чергу, партію звинувачують у приховуванні правопорушень.

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Втім, Ле Пен та її партія заперечували правопорушення, зокрема у 2017 році Ле Пен заявила, що звинувачення становлять політичне переслідування проти неї.

Фігуранти звинувачуються не в особистому отриманні прибутку, а скоріше в тому, що вони претендували на кошти ЄС для оплати персоналу партії та заходів. 

Ле Пен заявила - вона не знала, що зробила щось погане. Її адвокат заявив, що Ле Пен погодилася повернути кошти парламенту ЄС, витребувані у справі про шахрайство, після адміністративної процедури повернення грошей.

Нагадаємо, влітку після шести місяців кропіткої роботи у Франції оприлюднили парламентський звіт про іноземне втручання в політику країни. Згідно з документом, Росія і Китай є основними «маніпуляторами», а їхній вплив у Франції поширюється як через економічні, так і політичні канали. Велика частина звіту присвячена «Національному зібранню», яке «підтримує багато привілейованих зв’язків з Кремлем, на відміну від інших французьких політичних партій». Марін Ле Пен вже назвала висновки комісії «політизованими» та «неправдивими».

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