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У Франції ув’язнили двох чоловіків, які до смерті побили водія автобуса через ковідні маски

Молоді люди носили їх на підборідді.

У Франції ув’язнили двох чоловіків, які до смерті побили водія автобуса через ковідні маски
Фото: EPA/UPG

У Франції ув’язнили двох чоловіків, які побили до смерті водія автобуса – він попросив їх вийти через порушення носіння масок під час пандемії.

Про це пише BBC.

Віссе Манай і Максим Гаєннон залишили Філіпа Монгійо поряд з автобусом із серйозними травмами голови у місті Байонна на південному заході Франції у 2020 році.

25-річні Манай та Гаєннон у четвер були ув'язнені на 15 та 13 років відповідно. Їх визнали винними в навмисному насильстві, яке призвело до смерті без наміру вбити.

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На водія напали у липні 2020 року після того, як він попросив невелику групу чоловіків в автобусі показати свої квитки та поправити маски, які вони носили на підборідді. Тоді у Франції завершився перший локдаун через коронавірус, коли маски були обов’язковими у всьому громадському транспорті.

Монгійо штовхали й били кулаками, він впав і вдарився головою об тротуар. 59-річний батько трьох дітей помер після п'яти днів у лікарні.

Веронік Монгійо, вдова жертви, була обурена тим, що чоловікам не було призначено максимальне покарання терміном 30 років ув'язнення.

Смерть Монгійо викликала шок у Франції, і тисячі людей взяли участь у марші протесту.

Нагадаємо, на початку вересня під Парижем підліток на мотоциклі загинув після зіткнення з поліцейським авто. Аварія сталася трохи більше ніж через два місяці після того, як поліція застрелила 17-річного підлітка північноафриканського походження на зупинці у Нантері − передмісті Парижа. Цей інцидент спровокував п'ятиденні заворушення та мародерство у всій країні.

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