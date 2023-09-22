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Парламент Литви прийняв закон, що забороняє хутрові ферми

Власники ферм отримають компенсації.

Парламент Литви прийняв закон, що забороняє хутрові ферми
Фото: pixabay

Литовські законодавці в четвер прийняли закон, який забороняє хутряні ферми в країні з 2027 року, повідомляє LRT.

За зміни до Закону про благополуччя та захист тварин проголосували 68 народних депутатів, проти – 25, утрималися – 15.

Закон, серед іншого, забороняє ферми для хутрових звірів. Їхні власники отримають компенсації, але розмір компенсацій викликає нарікання з боку бізнесу.

Зазначається, що найбільший попит на хутро є в Росії та Китаї.

Заборона набуде чинності в 2027 році після перехідного періоду з 2024 по 2026 роки, коли хутрові фермери зможуть закрити свої ферми та отримати компенсацію. Їм платитимуть 3 євро за тварину в перший рік, 2 євро за тварину в другий рік і 1 євро в останній рік.

Уряд також компенсуватиме виплати при скороченні працівників ферм і покриватиме витрати, пов’язані зі знесенням будівель, знищенням обладнання та утилізацією відходів. 

Фермерські господарства, які вже припинили діяльність, не матимуть права на компенсацію, оскільки виплати будуть здійснюватися лише тим фермерам, які працюватимуть на момент ухвалення закону.

Литва стала 20-ю країною в Європі, яка заборонила цей вид бізнесу. 

Закон ще має підписати президент Гітанас Науседа.

Нагадаємо, росіяни перетворюють захоплені в Україні заповідники на мисливські угіддя, копальні та парковки для танків. Росіяни вже окупували двадцять заповідників в Україні.

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