Зеленський: працюємо, щоб разом із Америкою Україна виробляла необхідну зброю

Президент розповів про результати візиту до США.

Президент Володимир Зеленський підбив підсумки візиту до Америки та зустрічі з президинтом США Джо Байденом.

Про це він розповів у відеозверненні.

"Дуже важливий візит у Вашингтон був, дуже вагомі результати. Зустріч із Президентом Байденом, із його командою. Є новий оборонний пакет: ППО, артилерія, снаряди, інженерні засоби. І довгострокова домовленість – будемо разом працювати, аби спільно з Америкою Україна виробляла необхідну зброю", – наголосив Зеленський.

Він зазначив, що копродукція зі США в оборонному секторі зі Сполученими Штатами – це історична річ. Це – нова промислова база, нові робочі місця. Україна зможе виробляти, зокрема, ППО.

"Готуємося створити нову оборонну екосистему разом зі Штатами, щоб виробляти зброю, щоб разом іще більше посилити свободу й захист життя", – зазначив президент.

Зеленський переконаний, що це матиме глобальні позитивні результати і подякував президенту США, Конгресу – обом партіям, обом палатам.

Зеленський розповів також і про зустрічі в Пентагоні та досягнуті важливі домовленості.

"Зокрема, сьогодні Мінстратегпром, міністр Камишін, підписав угоди про співпрацю з трьома ключовими асоціаціями. Понад 2 тисячі оборонних компаній – американські компанії. Залучаємо до роботи в Україні. Є меморандум про енергетичну співпрацю. Принципові речі обговорили сьогодні про відновлення України після бойових дій", – зазначив президент.

Нагадаємо, вчора Зеленський і Байден зустрілись у Овальному кабінеті. Президент США підтвердив довгострокові зобов’язання щодо безпеки України, які США взяли на себе разом з G7 та іншими партнерами.

21 вересня також відбулась зустріч Зеленського і голови Пентагону Ллойда Остіна. Сторони обговорили постачання артилерійських систем і засобів дальнього ураження, також президент наголосив на важливості посилення української ППО.

Перед цим у Нью-Йорку Зеленський узяв участь у врученні премії Atlantic Council Global Citizen Awards.