Президенти США та України зустрілись у Овальному кабінеті

Джо Байден підтвердив довгострокові зобов’язання щодо безпеки України, які США взяли на себе разом з G7 та іншими партнерами.

Президент США Джо Байден привітав президента України Володимира Зеленського у Овальному кабінеті.

Про це повідомляє Голос Америки.

Джо Байден повторив тезу, висловлену ним під час Генеральній Асамблеї ООН – жодна нація не може почуватися справді безпечною у світі доки Росія намагається захопити Україну.

“Тому ми об’єднали в коаліцію понад 50 країн світу, щоб допомогти Україні”, – сказав Байден.

Президент США підтвердив довгострокові зобов’язання щодо безпеки України, які США взяли на себе разом з G7 та іншими партнерами, і додав, що США, як і Україна, хочуть “справедливого миру”.

В свою чергу, Володимир Зеленський сказав, що приїхав, щоб зміцнити коаліцію для захисту українських дітей, сімей, домівок, свободи та демократії у світі.

Зеленський нагадав, що почав свій день у Конгресі США, “щоб подякувати його членам і народу Америки за велику, величезну підтримку”.

Під час розмови президент України особливий наголос зробив на протиповітряній обороні.

Нагадаємо, 21 вересня в США відбулась зустріч президента України Володимира Зеленського і голови Пентагону Ллойда Остіна. Сторони обговорили постачання артилерійських систем і засобів дальнього ураження, також президент наголосив на важливості посилення української ППО.