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Болгарія вислала з країни представника РПЦ

Також з Болгарії вислали двох священників – громадян Білорусі.

Болгарія вислала з країни представника РПЦ

Агентство національної безпеки Болгарії (САНС) підтвердило, що з країни вислали представника Російської православної церкви та двох священників – громадян Білорусі.

Про це повідомляє “Європейська правда”.

Очільник САНС Пламен Тончев наказав видворити з Болгарії трьох громадян РФ і Білорусі. Також анульовано їхнє право на проживання в Болгарії, їм заборонений в'їзд до країни.

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Хоча відомство не називає імені видворених людей, раніше в російському посольстві раніше заявили, що йдеться про настоятеля подвір'я Російської православної церкви в Софії архімандрита Вассіана – фактичного представника РПЦ у країні.

"Отримано докази дій вищезазначених осіб, пов'язаних із реалізацією різних елементів гібридної стратегії Російської Федерації щодо цілеспрямованого впливу на суспільно-політичні процеси в Республіці Болгарія на користь російських геополітичних інтересів", – йдеться в повідомленні САНС.

Раніше Вселенський патріарх Варфоломій назвав Російську православну церкву відповідальною за воєнні злочини РФ в Україні.

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