У Греції держслужбовці страйкують проти змін у трудовому законодавстві

Уряд прем’єр-міністра Кіріакоса Міцотакіса стверджує, що реформа ліквідує незадекларовану роботу та підвищить зайнятість. Опозиція каже, що зміни посягають на права працівників.

Працівники державного сектора Греції, зокрема вчителі, лікарі і працівники транспортного сектору, пішли з роботи в четвер на знак протесту проти змін трудового законодавства.

Про це пише Reuters.

Законопроєкт дозволить працівникам, які працюють повний робочий день, отримати другу роботу на неповний робочий день і працювати до 13 годин на день, якщо немає конфлікту інтересів. Це також дозволяє роботодавцям запровадити шестиденний робочий тиждень у разі потреби.

Згідно із законопроєктом, працівника можуть звільнити протягом першого року роботи без попередження та винагороди, якщо інше не встановлено домовленістю. Документ дозволяє випробувальний термін до шести місяців, але також зобов’язує роботодавців надавати детальні умови роботи.

Роботодавцям загрожує штраф до 10 500 євро, якщо вони не оголосили про продовження робочого часу або зміну у робочому графіку.

Також законопроєкт передбачає штрафи та шестимісячне ув'язнення для тих, хто перешкоджає працівникам працювати під час страйку.

Уряд прем’єр-міністра Кіріакоса Міцотакіса стверджує, що реформа ліквідує незадекларовану роботу та підвищить зайнятість загалом. Однак опозиція заявила, що це посягання на права працівників, а зміни створять “варварські” умови. Під час загальнонаціонального одноденного страйку, скликаного найбільшою профспілкою державного сектора Греції ADEDY, поїзди та автобуси працювали за скороченим графіком. У державних лікарнях працює персонал екстреної допомоги, а багато шкіл закрито.

Очікувалося, що робітники мітингуватимуть у центрі Афін, а пізніше пройдуть до парламенту під час дебатів та голосування.

“Ми вимагаємо відкликання законопроекту”, − заявили у профспілці, які представляють близько півмільйона працівників.

Страйк став першою великою акцією проти уряду Міцотакіса з моменту його переобрання в червні.

Нагадаємо, міністр судноплавства та острівної політики Мілтіадіс Варвіціотіс оголосив про свою відставку через коментар про смерть чоловіка, якого минулого тижня насильно зіштовхнули з порома.