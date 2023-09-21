Азербайджан зупинив наступ на Карабах після угоди про припинення вогню

За умовами перемир'я, місцеві карабаські сили мають бути повністю розформованими, а також роззброєними.

Президент Азербайджану заявив, що суверенітет його країни над Нагірним Карабахом відновлено після 24-годинного військового наступу проти етнічних вірмен.

Про це пише BBC.

“Ільхам Алієв (президент Азербайджану, - ред.) високо оцінив героїзм азербайджанської армії через кілька годин після того, як війська Карабаху погодилися капітулювати”, − йдеться у матеріалі.

Наразі Азербайджан має намір взяти регіон під повний контроль.

У вівторок його військові розпочали “антитерористичну” операцію, вимагаючи, щоб сили Карабаху підняли білий прапор та розпустили свій “незаконний режим”. Без підтримки з боку сусідньої Вірменії та після ефективної дев'ятимісячної блокади, етнічні вірмени невдовзі здалися.

За інформацією влади Вірменії, щонайменше 32 особи було вбито, зокрема семеро мирних жителів, і ще 200 отримали поранення. Проте, за словами представника Карабаху з прав людини, загинуло щонайменше 200 людей та понад 400 поранено.

У середу ввечері вірменські посадовці звинуватили Азербайджан у відкритті вогню по військах біля міста Сотк на кордоні між двома країнами після досягнення згоди про припинення вогню, але Азербайджан спростував ці звинувачення.

Раніше того ж дня тисячі протестувальників вийшли на вулиці Єревана, столиці Вірменії, щоб вимагати відставки прем'єр-міністра Нікола Пашиняна через те, як він упорався з кризою.

Азербайджанська армія заявила, що захопила понад 90 позицій етнічних вірмен, перш ніж обидві сторони оголосили, що повне припинення бойових дій було узгоджено через “російських миротворців”.

Відповідно до умов перемир'я, місцеві карабаські сили мають бути повністю розформованими, а також роззброєними. Існує також зобов'язання вивести вірменські війська, хоча уряд країни заперечує наявність там будь-якої військової присутності.

Президент Азербайджану повідомив, що у четвер вранці офіційні особи з Баку та представники карабаської Вірменії прибули до міста Євлах для переговорів щодо “питань реінтеграції”.

Алієв заявив, що азербайджанці не мають нічого проти населення, окрім своєї “кримінальної хунти”. Євлах розташований приблизно за 100 км на північ від регіональної столиці Карабаха Ханкенді, відомої вірменам як Степанакерт.

Нагадаємо, що 19 вересня Азербайджан розпочав нову військову операцію в регіоні. Це стало найбільшим збройним спалахом за три останні роки. Також Азербайджан закликав вірменів Карабаха скласти зброю.

20 вересня сторони домовилися про припинення вогню у Нагірному Карабаху.

Нагірний Карабах, який міжнародно визнаний частиною Азербайджану, але більшість населення якого складають вірмени, проголосив незалежність на тлі розпаду Радянського Союзу більше трьох десятиліть тому. Азербайджан повернув собі більшу частину регіону та сім прилеглих районів протягом шести тижнів боїв у 2020 році, перш ніж президент Росії Володимир Путін уклав угоду про перемир’я та розгорнув у регіоні майже 2000 військових.