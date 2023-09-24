Деякі західні політики тиснуть на Україну, щоб вона провела вибори, - Washington Post​

Попри воєнний стан, деякі західні політики підштовхують Київ до проведення парламентських і президентських виборів.

Про це пише Washington Post.

На цій пропозиції, яку спочатку висунув голова Парламентської асамблеї Ради Європи Тіні Кокс, також наполягав сенатор-республіканець Ліндсі Грем під час візиту до Києва минулого місяця разом із демократами Річардом Блюменталем та Елізабет Воррен, який був зосереджений на зміцненні американської допомоги та двопартійної підтримки України.

Інші республіканці також взялися за цю справу, включно з консервативними коментаторами, такими як Такер Карлсон, який неправдиво звинуватив президента України Володимира Зеленського у скасуванні виборів.

Зазначимо, що Конституція України забороняє проведення виборів в умовах воєнного стану. Приблизно п'ята частина території України зараз тимчасово окупована російськими військами. Мільйони українців стали вимушеними переселенцями і живуть за межами країни. Десятки тисяч військових перебувають на фронті.

Тиск для проведення виборів, попри такі перешкоди, підкреслює постійну вимогу деяких політиків на Заході, щоб Україна довела свою відданість демократії, навіть незважаючи на те, що українці двічі збиралися на масові продемократичні демонстрації - Помаранчеву революцію 2003-2004 років і Майдан 2013-2014 років.

Українські посадовці кажуть, що для того, аби провести велике голосування у воєнний час, необхідно подолати значні фінансові, логістичні та юридичні перешкоди. У приватних розмовах дехто пояснював, що така перспектива є абсолютно неможливою і може надати московським агентам можливість проникнути в Україну і послабити її зсередини.

"Росіяни наполягають на цьому через свої таємні канали. Немає жодної ситуації, в якій можна було б провести демократичні вибори під час війни", - сказав український чиновник в апараті безпеки на умовах анонімності.

Водночас українські чиновники також не можуть і відкинути ідею проведення виборів, ризикуючи відштовхнути від себе ключових політичних гравців на Заході.

Нагадаємо, Секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов виступає проти виборів під час повномасштабної війни з Росією.

"Я можу сказати: щойно агітатори зайдуть у окопи – ми програємо. Не може агітація бути в окопах, а наші люди перебувають в окопах. А завдання держави досить просте – забезпечити голосування кожного і кожної... Люди, які за кордоном...", – пояснював він.

Президент Зеленський раніше наголосив, що вибори в Україні в умовах воєнного стану можливі лише в разі забезпечення змоги реалізувати право голосу для всіх громадян, зокрема – військовослужбовців та вимушених переселенців за кордоном.

Парламентські вибори мали б відбутися вже в 2024, але на період воєнного стану вони неможливі. Докладно читайте в матеріалі "Вибори під час великої війни. Навесні чи восени 2024 року?".