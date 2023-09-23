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Колишній очільник Роскоммосу став "сенатором від Запорізької області"

Наразі під окупацією РФ перебуває південна частина регіону.

Колишній очільник Роскоммосу став "сенатором від Запорізької області"
рогозін
Фото: eadaily

У результаті фейкових "виборів" російський політик Дмитро Рогозін, який кілька років очолював державну корпорацію "Роскосмос", отримав посаду "сенатора від Запорізької області".

Про це Рогозін написав у своєму Telegram-каналі.

Інформація про те, що Рогозін може отримати місце у верхній палаті російського парламенту та Раді федерації зʼявилася у російських ЗМІ 17 вересня.

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Нагадаємо, Дмитро Рогозін очолював Роскосмос у 2018-2022 роках, перед тим був заступником голови уряду Росії (2011-2018). Він також був представником РФ у НАТО в Брюсселі в 2008-2011 рр.

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