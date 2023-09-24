Мігранти укотре спробували прорвати кордон Польщі із боку Білорусі.

Відео у Х оприлюднило польське Міністерство національної оборони.

Ataki na polską granicę, prowadzone ze strony Białorusi, miały zdestabilizować sytuację w Polsce 🇵🇱oraz zagrozić bezpieczeństwu Polaków. Dzięki wzmocnieniu obecności #WojskoPolskie na granicy plan Rosji i Białorusi się nie powiódł. pic.twitter.com/EoHDN0Px5F — Ministerstwo Obrony Narodowej 🇵🇱 (@MON_GOV_PL) September 24, 2023

У відомстві зазначили, що ці напади мали на меті дестабілізувати ситуації в державі і загрожували безпеці поляків.

Незаконному проникненню мігрантів вдалося запобігти через присутність на кордоні військових.

Нагадаємо, влітку Польща направила на кордон з Білоруссю додатковий військовий контингент чисельністю понад тисячу військовослужбовців і майже 200 одиниць техніки.

Польські прикордонники постійно оприлюднюють матеріали про спроби проникнення нелегалів із боку Білорусі. У деяких випадках люди ведуть себе агресивно, жбурляючи у бік Польщі каміння, землю тощо. Раніше, наприклад, понад сотня осіб, серед яких були мігранти з Конго та Ірану, намагалася нелегально потрапити на територію Польщі з боку Білорусі.

Цього місяця біля кордону з Польщею розпочалися військові навчання ОДКБ під керівництвом Росії.