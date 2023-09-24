120 тисяч етнічних вірмен покинуть Нагорний Карабах і переїдуть до Вірменії

120 тисяч вірмен Нагірного Карабаху поїдуть до Вірменії, побоюючись етнічних чисток, передає Reuters.

Прем'єр-міністр Вірменії також заявив, що його держава готова прийняти їх після поразки Карабаху.

Азербайджан натомість заявляє, що гарантуватиме права етнічного населення регіону та інтегруватиме регіон, але вірмени кажуть, що бояться репресій.

"Наш народ не хоче жити у складі Азербайджану. Дев'яносто дев'ять цілих дев'ять десятих відсотків вважають за краще залишити наші історичні землі", - радник президента самопроголошеної Республіки Арцах (Нагірний Карабах).

Вірменські лідери Карабаху заявили, що всіх, хто залишився без даху над головою внаслідок азербайджанської військової операції і бажає виїхати, супроводжуватимуть до Вірменії російські військові.

Нагадаємо, 19 вересня Азербайджан розпочав “антитерористичну операцію” проти вірмен у Нагірному Карабаху. Наступного дня сторони домовилися про припинення вогню. Армію оборони Нагірного Карабаху мали повністю роззброїти, озброєння та важку техніку вивести з території. Водночас у Вірменії опозиція заявила про початок процедури імпічменту прем’єр-міністра Нікола Пашиняна.

21 вересня президент Азербайджану заявив, що суверенітет його країни над Нагірним Карабахом відновлено після 24-годинного військового наступу проти етнічних вірмен.

26 вересня у Брюсселі має відбутися зустріч секретаря Ради безпеки Вірменії Вірмени Григоряна і радник президента Азербайджану Хікметом Гаджієвим за посередництва Німеччини, Франції та ЄС. Вони готуватимуть зустріч лідерів, заплановану на 5 жовтня у Гранаді (Іспанія).