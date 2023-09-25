США надали Польщі $2 млрд кредиту на модернізацію армії

Раніше президент Анджей Дуда заявив, що країна спрямує понад 4% ВВП на оборону в 2024 році.

Сполучені Штати Америки надали Польщі $2 млрд кредиту на модернізаціюї армії.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" із посиланням на агентство PAP.

"США надали Польщі прямий кредит у розмірі $2 млрд у межах іноземного військового фінансування (FMF) на підтримку модернізації польської оборони", - йдеться в повідомленні.

У заяві Держдепартаменту США зазначається, що Польща є непорушним союзником США, і безпека країни має ключове значення для колективної оборони східного прапора НАТО.

Раніше президент Польщі Анджей Дуда заявив, що країна спрямує понад 4% ВВП на оборону в 2024 році.

"Наступного року на оборону планується витратити 137 млрд злотих (понад $33 млрд в еквіваленті, - ред.)", - сказав Дуда, наголосивши, що "настільки великі видатки на оборону дають змогу здійснювати динамічну модернізацію польської армії у багатьох галузях одночасно".

Нагадаємо, раніше міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак підписав документ про збільшення чисельності польської армії у майже два рази - до 300 тисяч військових.