Голлівудські сценаристи досягли попередньої угоди про припинення страйку

Сценаристи в США кажуть, що досягли попередньої угоди з босами студій, згідно з якою вони можуть припинити страйк, який тривав майже п'ять місяців.

Про це пише BBC.

Гільдія сценаристів Америки (WGA) заявила, що угода була виняткова “зі значними перевагами та захистом для сценаристів”. Члени Гільдії все ще повинні підтвердити її.

Голлівудські сценаристи протестують через оплату праці та використання штучного інтелекту (ШІ) в індустрії. Це найтриваліший страйк за десятиліття, який призупинив більшість кіно- та телевиробництва.

Згідно з оцінкою Інституту Мілкена Кевіна Клоудена, страйк сценарістів, якй почався 2 травня, коштувала економіці США близько 5 мільярдів доларів.

Страйк призвів до призупинення зйомок багатьох найвідоміших американських шоу, зокрема Billions, The Handmaid's Tale, Hacks, Severance, Yellowjackets, The Last of Us, Stranger Things, Abbott Elementary та кількох денних і нічних ток-шоу.

Переговори також велися щодо штатного розкладу та гонорарів, які сценаристи отримують за популярні потокові шоу. Традиційно сценаристи отримували додаткові виплати, коли їхні серіали чи програми повторювалися на телебаченні. Однак ця модель була підірвана з появою стрімінгів платформ. Відтак частина коштів, які тепер одержують автори, зазвичай включає певну суму, призначену для компенсації гонорарів, які вони не одержують за повтори передач.

Керівництво WGA та члени профспілки повинні погодити трирічний контракт з Альянсом продюсерів кіно і телебачення (AMPTP), перш ніж повернутися до роботи.

У повідомленні гільдії про запропоновану угоду говориться, що деталі все ще повинні бути узгоджені. Страйк ще не скасовано, але пікет WGA зупинено. Голлівудське видання Variety повідомило, що співробітники нічних ток-шоу можуть повернутися до роботи вже у вівторок, додавши, що трансляції можуть відновитися у жовтні.

Страйк торкнувся багатьох суміжних галузей індустрії розваг, зокрема підприємства громадського харчування, постачальники костюмів, теслярі та оператори.

Також зараз триває окрема забастовка акторів. В останні кілька днів на переговорах особисто були присутні керівники Netflix, Disney, Universal та Warner Bros Discovery, що надало їм нового імпульсу.

Актори страйкують із середини липня − їх представляє 160-тисячна профспілка артистів SAG-AFTRA. Організація привітала сценарістів із результатом та похвалила їх “146 днів неймовірної сили, стійкості та солідарності”. “З того дня, як почався страйк WGA, члени Sag-Aftra стояли поряд із письменниками у лініях пікетів. Ми продовжуємо страйкувати в рамках нашого телевізійного/театрального контракту і продовжуємо закликати керівників студій та стримерів, а також AMPTP повернутися за стіл переговорів та укласти чесну угоду, на яку наші учасники заслуговують та яку вимагають”, − йдеться у заяві.

Нагадаємо, перед початком страйку великі кіно- та телестудії запропонували голлівудським акторам понад 1 мільярд доларів компенсації та підвищених пільг.