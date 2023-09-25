МВС Росії "оголосило у розшук" керівництво Міжнародного кримінального суду

У картках зазначено, що вони "розшукуються за статтею Кримінального кодексу Росії", якою саме – не уточнюється.

Міністерство внутрішніх справ Росії оголосило у розшук голову Міжнародного кримінального суду Петра Хофманського, першого віце-президента Лус Дель Кармен Ібаньєс Каррансу та суддю Бертрама Шмітта.

Про це повідомляють російські ЗМІ з посиланням на сайт МВС.

За даними із сайту МВС, усі троє "розшукуються за статтею КК". Інших подробиць у картках розшуку не наводиться.

Раніше російське МВС також оголосило у розшук суддів МКС Томоко Акане та Розаріо Сальваторе Айталу. Вони разом зі ще одним суддею Серхіо Херардо Угальде Годінесом видали ордер на арешт президента РФ Володимира Путіна і дитячого омбудсмена Марії Львової-Бєлової. Інформації про розшук Годінеса у базі МВС Росії наразі немає.

Крім суддів, МВС Росії також оголосило у розшук прокурора Каріма Хана. У березні цього року проти нього і трьох суддів - Томоко Акане, Розаріо Сальваторе Айтали і Серхіо Херардо Угальде Годінеса – Слідчий комітет РФ порушив кримінальні справи.

Нагадаємо, у березні Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт Путіна та Львової-Бєлової. Їх обвинувачують у незаконній депортації дітей та незаконному переміщенні їх із окупованих територій України на територію РФ. Після цього заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв у своєму телеграмі погрожував "обстріляти МКС ракетами".

Цьогоріч улітку США передали до МКС докази воєнних злочинів Росії. Також у Гаазі запрацював Міжнародний центр з переслідування злочинів агресії.

Також після теракту росіян на Каховській ГЕС представники МКС відвідали затоплені райони Херсона.

А нещодавно у Києві запрацював польовий офіс МКС. Він є найбільшим представництвом МКС за межами Гааги. 15 вересня президент України Володимир Зеленський зустрівся з прокурором Карімом Ханом. Зеленський зазначив, що крім ордера на арешт Путіна, будуть і інші результати.

Зазначимо, що постанова МКС діє безстроково і може стосуватися будь-якої людини. Однак, МКС суд не ухвалює заочних вироків, тому для судового розгляду підсудний фізично має перебувати під вартою в Гаазі.

Тож тепер Путін не може виїжджати до країн, які ратифікували Римський статут, та до країн, що визнають юрисдикцію суду (123 держави). Це всі країни Європи, вся Південна Америка (зокрема, такі союзники Росії, як Венесуела), Таджикистан, Афганістан, Бразилія, Південна Африка, ЦАР, Нігерія.