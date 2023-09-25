Солідарність із ким?
Солідарність із ким?
Мігранти спробували прорвати польський кордон із боку Білорусі
Мігранти спробували прорвати польський кордон із боку Білорусі
Померла українська освітянка, мама Скрябіна Ольга Кузьменко
Померла українська освітянка, мама Скрябіна Ольга Кузьменко
Помер народний депутат Андрій Іванчук
Помер народний депутат Андрій Іванчук
У Києві невідомі підпалили притулок для котів (оновлено)
У Києві невідомі підпалили притулок для котів (оновлено)
Прорив “лінії Суровікіна”. Як просувається наступ на півдні
Прорив “лінії Суровікіна”. Як просувається наступ на півдні
Байден вирішив дати Україні ракети ATACMS з касетними боєприпасами, − Financial Times
Байден вирішив дати Україні ракети ATACMS з касетними боєприпасами, − Financial Times
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
Кримська генотьба
Кримська генотьба
ГоловнаСвіт

Помер бос сицилійської мафії, засуджений за десятки вбивств

Серед них вбивства відомих прокурорів.

Помер бос сицилійської мафії, засуджений за десятки вбивств
Фото: UPA/UPG

У лікарні помер бос італійської мафії Маттео Мессіна Денаро, який був засуджений за десятки вбивств, зокрема провідних прокурорів Італії.

Про це пише Bloomberg з посиланням на інформаційне агентство Ansa.

61-річний Мессіна Денаро був заарештований у січні після 30 років переховування. На момент арешту він хворів на рак. Мафіозі госпіталізували у серпні, він перебував у незворотній комі з п’ятниці.

Мессіну Денаро був визнаний винним у вбивствах антимафіозних прокурорів Джованні Фальконе та Паоло Борселліно в 1992 році та терористичних нападах мафії в Римі, Мілані та Флоренції наступного року.

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

Він був одним із найрозшукуваніших злочинців Італії та вважався лідером сицилійської мафії після арештів Бернардо Провенцано у 2006 році та Сальваторе Ло Пікколо у 2007 році.

Нагадаємо, на початку вересня в Італії провели велику антимафіозну операцію за участі 600 правоохоронців. Запобіжні заходи у всій країні відбулися щодо 84 злочинців.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies