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Глава штабу ЗС Італії через пів року очолить Військовий комітет НАТО

Наразі посаду голови Військового комітету Альянсу обіймає адмірал Роб Бауер. 

Глава штабу ЗС Італії через пів року очолить Військовий комітет НАТО
Фото: nato.int

Начальника головного штабу ЗС Італії Джузеппе Каво Драгоне обрали наступним головою Військового комітету НАТО. Через пів року він обійме цю посаду.

Про це повідомляє сайт НАТО.

"16 вересня 2023 року міністри оборони країн НАТО погодилися продовжити мандат нинішнього голови Військового комітету НАТО адмірала Роба Бауера ще на шість місяців і обрати начальника штабу оборони ЗС Італії адмірала Джузеппе Каво Драгоне його наступником", – ідеться в заяві.

Відповідне рішення ухвалили під час конференції Військового комітету альянсу в Осло.

У документі йдеться про те, що Драгоне, крім того, залишиться начальником штабу ЗС Італії весь запланований термін – до листопада 2024 року.

"Для мене велика честь отримати престижну роботу, яку я буду виконувати з беззастережною прихильністю до успіху Північноатлантичного альянсу і його основоположних цінностей, свобод і демократії", – прокоментував Джузеппе Каво Драгоне.

Він сподівається, що за його головування "НАТО зможе запропонувати повну підтримку Україні та вирішенню проблем міжнародного масштабу".

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Нагадаємо, голова Військового комітету НАТО представляє засновані на консенсусі погляди всіх начальників штабу оборони держав НАТО, Північноатлантичної ради та інших підрозділів альянсу. Бауер обіймає цю посаду з 2021 року.

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