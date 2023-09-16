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Британія закрила справу проти Фрідмана за ймовірне ухилення від санкцій, - Bloomberg

Розслідування, щоправда, продовжується щодо пов'язаних підозрюваних.

Британія закрила справу проти Фрідмана за ймовірне ухилення від санкцій, - Bloomberg
Михайло Фрідман
Фото: marketsignal

Національне агентство з боротьби зі злочинністю Великобританії припинило розслідування ймовірного ухилення від санкцій російського мільярдера Михайла Фрідмана, повідомляє Bloomberg.

Раптовий обшук у будинку олігарха на півночі Лондона офіцери провели наприкінці минулого року. Тоді понад 50 силовиків вилучили "цифрові пристрої та значну кількість готівки", зазначили в Агентстві.

"NCA може підтвердити, що не буде робити жодних подальших дій проти Михайла Фрідмана на підставі ордера, виписаного в Атлон-Хаусі в грудні 2022 року", - заявив представник NCA.

Він додав, що розслідування продовжується щодо пов'язаних підозрюваних, які "підпадають під ширше розслідування".

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Нагадаємо, раніше олігархи Фрідман та Авен потрапили під санкції США.

Цього місяця СБУ повідомила Фрідману про підозру у фінансуванні війни РФ в Україні. Крім того, Бюро економічної безпеки повідомило про підозру російському олігарху у справі, пов'язаній із Сенс Банком - Фрідмана підозрюють у відмиванні $1,2 млн та 1,93 млн євро та умисному ухиленні від сплати 18 млн грн податків.

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