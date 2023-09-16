Британія закрила справу проти Фрідмана за ймовірне ухилення від санкцій, - Bloomberg

Національне агентство з боротьби зі злочинністю Великобританії припинило розслідування ймовірного ухилення від санкцій російського мільярдера Михайла Фрідмана, повідомляє Bloomberg.

Раптовий обшук у будинку олігарха на півночі Лондона офіцери провели наприкінці минулого року. Тоді понад 50 силовиків вилучили "цифрові пристрої та значну кількість готівки", зазначили в Агентстві.

"NCA може підтвердити, що не буде робити жодних подальших дій проти Михайла Фрідмана на підставі ордера, виписаного в Атлон-Хаусі в грудні 2022 року", - заявив представник NCA.

Він додав, що розслідування продовжується щодо пов'язаних підозрюваних, які "підпадають під ширше розслідування".

Нагадаємо, раніше олігархи Фрідман та Авен потрапили під санкції США.

Цього місяця СБУ повідомила Фрідману про підозру у фінансуванні війни РФ в Україні. Крім того, Бюро економічної безпеки повідомило про підозру російському олігарху у справі, пов'язаній із Сенс Банком - Фрідмана підозрюють у відмиванні $1,2 млн та 1,93 млн євро та умисному ухиленні від сплати 18 млн грн податків.