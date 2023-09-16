Румунські фермери просять уряд заборонити імпорт українського зерна

Румунські фермери звернулися до уряду із проханням в односторонньому порядку заборонити імпорт українського зерна та інших продуктів харчування після того, як Європейська комісія вирішила зняти обмеження, передає The Guardian.

Уряд Румунії заявив, що почекає, доки Україна представить у понеділок свій план щодо запобігання проблемам з імпортом своєї агропродукції, перш ніж ухвалювати рішення про те, як захистити румунських фермерів.

"Якщо така країна, як Польща, яка рішуче і повністю підтримує Україну у боротьбі з російською агресією, ухвалила таке одностороннє рішення після закінчення крайнього терміну 15 вересня, ми не розуміємо, чому Румунія стримано робить те саме", - заявили румунські фермери.

Вони додали, що їхнє прохання не зачіпатиме питання транзиту української сільгосппродукції через Румунію на інші напрямки.

Нагадаємо, 15 вересня Європейська комісія заявила, що не продовжуватиме обмеження на імпорт української агропродукції. Зі свого боку Україна має вжити з 16 вересня ефективних заходів щодо контролю за експортом чотирьох груп товарів, щоб запобігти будь-яким ринковим відхиленням у сусідніх державах-членах.

Після цієї заяви Єврокомісії Польща, Угорщина та Словаччина вирішили продовжити ембарго на ввезення української агропродукції. Натомість Румунія підтримала експорт українського зерна та має намір збільшити обсяги його транзиту через свою територію упродовж наступного місяця.