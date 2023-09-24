Солідарність із ким?
Солідарність із ким?
Богдан Струтинський: “Ми будемо рухатись у напрямку наближення українського театру до світової культури”
Богдан Струтинський: “Ми будемо рухатись у напрямку наближення українського театру до світової культури”
Стефанчук назвав прізвища нардепів, які не ходять у Раду
Стефанчук назвав прізвища нардепів, які не ходять у Раду
Байден вирішив дати Україні ракети ATACMS з касетними боєприпасами, − Financial Times
Байден вирішив дати Україні ракети ATACMS з касетними боєприпасами, − Financial Times
Росіяни втратили трьох командирів елітного полку десантників, - британська розвідка
Росіяни втратили трьох командирів елітного полку десантників, - британська розвідка
Виплати військовослужбовцям. Перерахунок за новою постановою буде від 1 червня. Міноборони ще вносить зміни
Виплати військовослужбовцям. Перерахунок за новою постановою буде від 1 червня. Міноборони ще вносить зміни
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
Померла українська освітянка, мама Скрябіна Ольга Кузьменко
Померла українська освітянка, мама Скрябіна Ольга Кузьменко
Прорив “лінії Суровікіна”. Як просувається наступ на півдні
Прорив “лінії Суровікіна”. Як просувається наступ на півдні
ГоловнаСвіт

Військова хунта Нігера закрила повітряний простір для французьких літаків

Макрон відкликає посла з Нігеру і зупиняє з цією державою військову співпрацю.

Військова хунта Нігера закрила повітряний простір для французьких літаків
Фото ілюстративне
Фото: EPA/UPG

Військова хунта Нігера закрила повітряний простір для французьких літаків, передає AFP.

Повітряний простір країни "відкритий для всіх національних та міжнародних комерційних рейсів, за винятком французьких літаків", заявили в авіаційній службі Нігера.

Водночас президент Франції Еммануель Макрон заявив, що відкликає посла з цієї держави, передає Le Monde. Крім того, з Нігером буде зупинена військова співпраця. До кінця року країну мають полишити французькій військові.

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

Нагадаємо, наприкінці липня до влади у Нігері прийшла військова хунта, яка скинула президента Мохамеда Базума. Відтоді стосунки з Францією погіршилися.

Нещодавно у Нігері арештували громадянина Франції. Він перебував під вартою майже тиждень. Тоді його звільнили.

На початку цього місяця десятки тисяч протестувальників зібралися біля французької військової бази в столиці Нігеру Ніамей у суботу, вимагаючи, щоб її війська залишили країну після військового перевороту.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies