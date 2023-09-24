Макрон відкликає посла з Нігеру і зупиняє з цією державою військову співпрацю.

Військова хунта Нігера закрила повітряний простір для французьких літаків, передає AFP.

Повітряний простір країни "відкритий для всіх національних та міжнародних комерційних рейсів, за винятком французьких літаків", заявили в авіаційній службі Нігера.

Водночас президент Франції Еммануель Макрон заявив, що відкликає посла з цієї держави, передає Le Monde. Крім того, з Нігером буде зупинена військова співпраця. До кінця року країну мають полишити французькій військові.

Нагадаємо, наприкінці липня до влади у Нігері прийшла військова хунта, яка скинула президента Мохамеда Базума. Відтоді стосунки з Францією погіршилися.

Нещодавно у Нігері арештували громадянина Франції. Він перебував під вартою майже тиждень. Тоді його звільнили.

На початку цього місяця десятки тисяч протестувальників зібралися біля французької військової бази в столиці Нігеру Ніамей у суботу, вимагаючи, щоб її війська залишили країну після військового перевороту.