Військова хунта Нігера закрила повітряний простір для французьких літаків, передає AFP.
Повітряний простір країни "відкритий для всіх національних та міжнародних комерційних рейсів, за винятком французьких літаків", заявили в авіаційній службі Нігера.
Водночас президент Франції Еммануель Макрон заявив, що відкликає посла з цієї держави, передає Le Monde. Крім того, з Нігером буде зупинена військова співпраця. До кінця року країну мають полишити французькій військові.
Нагадаємо, наприкінці липня до влади у Нігері прийшла військова хунта, яка скинула президента Мохамеда Базума. Відтоді стосунки з Францією погіршилися.
Нещодавно у Нігері арештували громадянина Франції. Він перебував під вартою майже тиждень. Тоді його звільнили.
На початку цього місяця десятки тисяч протестувальників зібралися біля французької військової бази в столиці Нігеру Ніамей у суботу, вимагаючи, щоб її війська залишили країну після військового перевороту.