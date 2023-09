«Корупція процвітає»: що думають про нас на Заході і чому це мало хвилює українців

На початку вересня провідне видання The New York Times, яке є рупором Демократичної партії США, опублікувало велику статтю про «корупцію в Україні». Стаття називалася промовисто «Where is the money? Military graft becomes a headache for Ukraine». Тобто «Де гроші? Хабарництво у військовій сфері стає головним болем для України». Автори публікації розмірковують про те, що звільнення з посади міністра оборони Олексія Резнікова підкреслило та загострило проблему корупції в Україні.