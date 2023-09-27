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Понад 100 людей загинуло в Іраці унаслідок пожежі на весіллі

Щонайменше 150 отримали поранення. 

Понад 100 людей загинуло в Іраці унаслідок пожежі на весіллі
Фото: EPA/UPG

Понад 100 людей загинули та 150 отримали поранення унаслідок пожежі на весіллі в іракській провінції Ніневія.

Про це пише Reuters.

Під час інциденту були присутні сотні людей.

Заступник губернатора Ніневії Хасан аль-Аллак повідомив, що підтверджено загибель 113 осіб, державні ЗМІ повідомляють про щонайменше 100 загиблих і 150 поранених.

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Пожежа охопила великий зал для проведення заходів після того, як під час святкування було запалено феєрверк.

“Ми бачили, як вогонь пульсував, виходячи із залу. Ті, хто змогли, − вибралися, а ті, хто ні, − застрягли. Навіть ті, хто вибрався, отримали поранення”, − сказав 34-річний Імад Йохана, якому вдалося вибратися з пожежі.

За попередньою інформацією, будівля була побудована з легкозаймистих будівельних матеріалів, що сприяло її швидкому обвалу.

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Нагадаємо, на початку вересня внаслідок пожежі у будинку в південноафриканському Йоганнесбурзі загинуло понад 70 людей, зокрема 12 людей. Десятки людей госпіталізували. 

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