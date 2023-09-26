Блінкен поспілкувався з президентом Азербайджану Алієвим з приводу ситуації у Нагірному Карабаху

В Держдепартаменті очікують, що Алієв прийме спостережну місію у Нагірному Карабаху.

Держсекретар США Ентоні Блінкен провів телефонну розмову із президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим. У розмові йшлося про ситуацію у Нагірному Карабаху.

Про це повідомив речник Держдепартаменту Метью Міллер.

"Сьогодні держсекретар знову говорив з президентом Алієвим і наголосив на нагальній необхідності припинення подальших бойових дій, забезпечення безумовного захисту і свободи пересування цивільного населення, а також безперешкодного гуманітарного доступу до Нагірного Карабаху", – розповів Міллер.

В свою чергу, Алієв запевнив, що надалі не буде жодних воєнних дій.

Також в Держдепартаменті очікують, що Алієв буде дотримуватися цієї обіцянки і прийме спостережну місію.

Нагадаємо, 19 вересня Азербайджан розпочав “антитерористичну операцію” проти вірмен у Нагірному Карабаху. Наступного дня сторони домовилися про припинення вогню. Армію оборони Нагірного Карабаху мали повністю роззброїти, озброєння та важку техніку вивести з території. Водночас у Вірменії опозиція заявила про початок процедури імпічменту прем’єр-міністра Нікола Пашиняна.

21 вересня президент Азербайджану заявив, що суверенітет його країни над Нагірним Карабахом відновлено після 24-годинного військового наступу проти етнічних вірмен.

26 вересня у Брюсселі має відбутися зустріч секретаря Ради безпеки Вірменії Вірмени Григоряна і радник президента Азербайджану Хікметом Гаджієвим за посередництва Німеччини, Франції та ЄС. Вони готуватимуть зустріч лідерів, заплановану на 5 жовтня у Гранаді (Іспанія).