В Ірані до смерті засудили чотирьох людей за смертельне отруєння алкоголем

Їх також визнали винними в серії отруєнь, унаслідок яких 191 особа осліпла або була госпіталізована

В Ірані чотирьох осіб засудили до смертної кари за продаж підроблених алкогольних напоїв, унаслідок якого на початку цього року загинули 17 людей.

Про це пише Bloomberg.

Людей визнали винними в серії отруєнь алкоголем у червні, унаслідок яких ще 191 особа осліпла або була госпіталізована в провінції Альборз, на захід від Тегерана.

Представник судової влади Масуд Сетаєші розповів, що кількох інших людей були засуджені до тюремного ув’язнення за розповсюдження метанолу, високотоксичної речовини, яку часто додають у контрабандний алкоголь.

Згідно з ісламськими законами в Ірані розпивання та продаж алкогольних напоїв заборонено та карається.

Нагадаємо, НАЗК визнало найбільшу приватну алкокомпанію у світі Bacardi спонсором війни Росії проти України.