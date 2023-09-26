На Заході немає відчуття втоми від війни. Більшість європейців розуміють, що на місці українців могли бути вони, - Бербок

"Якщо ми дозволимо одному диктатору скасувати всі наші мирні права, це буде кінець мирної співпраці у всьому світі".

Ставлення країн у світі до війни Росії проти України змінилося, оскільки вони розуміють, що ця війна стосується не лише миру в Європі, а й самих принципів Статуту ООН.

Про це заявила міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок в інтерв’ю CNN.

Вона зазначила, що в перші тижні російського вторгнення багато країн не розуміли, що відбувається.

"Але це, безумовно, змінилося. Тому я відчуваю набагато більшу підтримку, оскільки багато, дуже багато країн по всьому світу бачать, що це стосується не тільки України, це стосується не тільки миру в Європі, це стосується нашого Статуту ООН. Якщо ми дозволимо одному диктатору скасувати всі наші мирні права, це буде кінець мирної співпраці у всьому світі", - сказала Бербок.

Вона також наголосила, що на Заході немає відчуття втоми від війни, оскільки більшість німців та європейців розуміють, що на місці українців могли бути вони.

"Україну сприймають як Європу, адже з Києва до Берліна летіти три години літаком", - додала вона.

"Отже, переважна більшість людей знає, що повинні бути на боці України, бо Україна також захищає наш мир, нашу свободу", - додала Бербок, зауваживши, що Німеччина була залежною від російських енергоресурсів і відчуває економічні наслідки війни.

Водночас, завдання політичного керівництва – пояснити людям, чому потрібно підтримувати Україну. А також запроваджувати соціальні програми, аби протистояти негативним наслідкам.

Міністерка також наголосила на необхідності кардинального реформування ООН. Крім того, потрібна реформа міжнародних фінансових інститутів, переконана вона.

Нагадаємо, раніше посол України у Франції Вадим Омельченко наголосив, що у французів немає ніякої втоми від допомоги Україні у війні. Так він прокоментував заяву глави МЗС Дмитра Кулеби про "важку осінь" і про те, що в цей період лунатиме багато закликів з різних країн сісти за стіл переговорів з Росією.