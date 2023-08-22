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У французів немає ніякої втоми від допомоги Україні у війні, - посол Омельченко

Посол вважає, що Франції не буде серед тих, хто може восени почати закликати Україну сісти за негайні переговори з Росією.

У французів немає ніякої втоми від допомоги Україні у війні, - посол Омельченко
Посол України у Франції Вадим Омельченко
Фото: надано пресслужбою Посольства України у Франції

У французів немає ніякої втоми від допомоги Україні у війні.

Про це в інтерв’ю LB.ua повідомив посол України у Франції Вадим Омельченко. 

Посол прокоментував заяву глави МЗС Дмитра Кулеби про «важку осінь» і про те, що в цей період лунатиме багато закликів з різних країн сісти за стіл переговорів з Росією. 

“На мій погляд, Франція не може бути голосом, що виступає за негайні переговори з Росією. Ви сказали, що голоси лунатимуть, та вони вже звучать. Переважно це голоси лобістів, тобто найманців і консервів (підготовлена агентура противника, – LB.ua). До речі, ми пояснювали французьким журналістам, що цей термін означає, і тепер вони часто вживають його під час телевізійних ефірів, коли з’являються такі консерви”, - розповів Вадим Омельченко.

Також посол висловився щодо заяв деяких чиновників Британії та Польщі, що Україна має більше дякувати за підтримку, що в них є певна втома від війни. 

“Французи, навпаки, аплодували вільнюським заявам президента Зеленського. Під час зустрічі і з політиками вищого рівня, і з журналістами вони підтримали таку рішучу та наполегливу позицію президента із захисту національних інтересів України. Французи пам'ятають, як у 1940 році, під час нападу Німеччини, генерал де Голль таким самим тоном, як нині глава України, вимагав допомоги у своїх партнерів. І, на жаль, тоді зволікання союзників коштувало французькому народу тисяч життів і призвело до втрат територій. Жодної втоми у французів немає”, - зазначив Омельченко.

Нагадаємо, також Вадим Омельченко повідомив, що Франція вирішила наростити темп виготовлення і постачання боєприпасів 155-го калібру для України втричі. Також Франція продовжить постачати Україні далекобійні ракети SCALP.

Крім того, Франція розглядається як місце проведення глобального саміту миру. А президент Франції повністю підтримує українську формулу миру.

Тим часом посольство України працює над тим, щоб французький парламент визнав Росію державою-терористом. Раніше парламент Франції визнав ПВК «Вагнер» терористичною організацією і закликав Європейський Союз зробити те саме.

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