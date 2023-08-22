Раніше парламент Франції визнав ПВК «Вагнер» терористичною організацією і закликав Європейський Союз зробити те саме.

Посольство України працює над тим, щоб французький парламент визнав Росію державою-терористом.

Про це в інтерв’ю LB.ua повідомив посол України у Франції Вадим Омельченко.

Посол назвав “абсолютною правдою” інформацію про роботу над тим, щоб французький парламент визнав Росію державою-терористом.

“Наш процес взаємодії з французьким парламентом – Національними зборами та Сенатом – можна назвати революцією. Так, дві палати Франції проголосували за резолюцію про визнання Голодомору геноцидом українського народу, причому партія Ле Пен проголосувала у повному складі і хотіла бути коспонсором, що взагалі неможливо було собі раніше уявити. Парламент визнав ПВК «Вагнер» терористичною організацією і закликав Європейський Союз зробити те саме”, - розповів Вадим Омельченко.

Він додав, що Сенат засудив незаконну депортацію Росією українських дітей. Законодавці підтримали резолюцію, яка визнає, що Росія веде проти України загарбницьку війну, і проголосували за збільшення допомоги Україні. Тут відіграли одну з ключових ролей виступи президента Зеленського та голови Верховної Ради Стефанчука в обох палатах французького парламенту.

“Паралельно з резолюцією щодо "вагнерівців" ми почали працювати над визнанням Росії державою-терористом. Ми чекали, коли будуть проголосовані перелічені ініціативи. Тепер процес запущено. І тут варто подякувати групам дружби обох країн, які дуже ефективно працюють і допомагають лобіювати ці ініціативи – співголові Альоні Шкрум і французьким колегам Надії Соголуб і Бенджамін Адат. А також дякуємо відповідним комісіям усередині французького парламенту, з якими ми постійно перебуваємо в тісному контакті”, - сказав посол.

Він окремо подякував дипломатам посольства України, які самовіддано і сумлінно 24/7 працюють на перемогу нашої держави.

“Ми порушували питання щодо "вагнерівців" ще до повномасштабного вторгнення. На жаль, тоді французи не надто реагували на цей виклик. Зараз вони розуміють, що ПВК «Вагнер» становить загрозу для національної безпеки Франції, що ця компанія нівелює французький вплив в Африці”, - сказав Омельченко.

Він додав українська сторона почала активні консультації з комунікаційним підрозділом МЗС Франції. Тепер Париж і Київ працюють над спільною комунікаційною стратегією щодо Африки, яка включає багато елементів.

Нагадаємо, Еммунюель Макрон повністю підтримує українську формулу миру. Президент Франції також готовий працювати над залученням до форуму лідерів Китаю, Індії та Бразилії.