Міністр оборони Франції Себастьєн Лекорню 28 вересня перебуває з візитом в Україні.

Про це повідомила пресслужба посольства Франції у Твіттері.

Зазначається, що Лекорню прибув до Києва 28 вересня у супроводі посла Франції Гаеля Вейсьєра.

Візит розпочався із вшанування пам'яті загиблих захисників Україні біля Стіни Героїв.

Яки пише The Guardian, до Києва також прибули представники підприємств оборонної промисловості для обговорення допомоги Україні та промислового партнерства.

Зазначається, що представники близько 20 французьких компаній, що спеціалізуються на виробництві бронетехніки, артилерії, безпілотних літальних апаратів, кібернетичного та розмінного забезпечення, мають обговорити та підписати партнерські відносини з представниками української промисловості.

Фото: twitter.com/FranceenUkraine

Фото: twitter.com/FranceenUkraine

Нагадаємо, що Франція вирішила наростити темп виготовлення і постачання боєприпасів для України втричі. Також Франція продовжить постачати Україні далекобійні ракети SCALP. Посол Вадим Омельченко зауважував, що "якщо ви чуєте від Зеленського чи Макрона, що Франція надасть озброєння, знайте – воно вже в Україні, на фронті".