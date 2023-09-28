МОН починає реорганізацію Національного авіаційного університету, - джерела в міністерстві
МОН починає реорганізацію Національного авіаційного університету, - джерела в міністерстві
Кліщіївка та Андріївка. Маленький тактичний крок і великі стратегічні перспективи
Кліщіївка та Андріївка. Маленький тактичний крок і великі стратегічні перспективи
Як планувати оновлення України, яке за 10 років зробило б її країною з ВВП у трильйон
Як планувати оновлення України, яке за 10 років зробило б її країною з ВВП у трильйон
Зеленський підписав закон, який впроваджує новий вид покарання – пробаційний нагляд
Зеленський підписав закон, який впроваджує новий вид покарання – пробаційний нагляд
27 вересня у Києві попрощаються з екскерівницею київського бюро Радіо Свобода Інною Кузнецовою
27 вересня у Києві попрощаються з екскерівницею київського бюро Радіо Свобода Інною Кузнецовою
Оборонці знищили ще 320 окупантів, 3 танки та підводний човен ворога, – Генштаб
Оборонці знищили ще 320 окупантів, 3 танки та підводний човен ворога, – Генштаб
Заборона УПЦ МП відкладається? «Слуги» проти
Заборона УПЦ МП відкладається? «Слуги» проти
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
Заступником директора Інституту українознавства призначили кагебіста Вєдєнєєва. МОН прокоментував
Заступником директора Інституту українознавства призначили кагебіста Вєдєнєєва. МОН прокоментував
ГоловнаСвіт

Міністр оборони Франції прибув до Києва

Візит розпочався із вшанування пам'яті загиблих захисників Україні.

Міністр оборони Франції прибув до Києва
Міністр оборони Франції Себастьєн Лекорню прибув до Києва
Фото: twitter.com/FranceenUkraine

Міністр оборони Франції Себастьєн Лекорню 28 вересня перебуває з візитом в Україні.

Про це повідомила пресслужба посольства Франції у Твіттері.

Зазначається, що Лекорню прибув до Києва 28 вересня у супроводі посла Франції Гаеля Вейсьєра.

Візит розпочався із вшанування пам'яті загиблих захисників Україні біля Стіни Героїв.

Яки пише The Guardian, до Києва також прибули представники підприємств оборонної промисловості для обговорення допомоги Україні та промислового партнерства.

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

Зазначається, що представники близько 20 французьких компаній, що спеціалізуються на виробництві бронетехніки, артилерії, безпілотних літальних апаратів, кібернетичного та розмінного забезпечення, мають обговорити та підписати партнерські відносини з представниками української промисловості.

Фото: twitter.com/FranceenUkraine

Фото: twitter.com/FranceenUkraine

Нагадаємо, що Франція вирішила наростити темп виготовлення і постачання боєприпасів для України втричі. Також Франція продовжить постачати Україні далекобійні ракети SCALP. Посол Вадим Омельченко зауважував, що "якщо ви чуєте від Зеленського чи Макрона, що Франція надасть озброєння, знайте – воно вже в Україні, на фронті".

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies