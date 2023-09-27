США не вважають, що Росія відігравала продуктивну роль у останніх подіях в Нагірному Карабаху

Раніше США вітали випадки, коли РФ сприяла переговорам.

На думку Держдепартаменту США, Росія не відігравала продуктивну роль у останніх подіях в Нагірному Карабаху, коли відбулось загострення конфлікту між Вірменією та Азербайджаном.

Про це повідомив речник Державного департаменту США Метью Міллер.

“Я точно не вважаю, що Росія відіграла тут продуктивну роль впродовж минулого тижня”, - сказав Метью Міллер.

Також речник Держдепартаменту додав, що раніше були випадки, коли російська сторона сприяла переговорам. В свою чергу, Сполучені Штати вітали це.

Нагадаємо, 19 вересня Азербайджан розпочав “антитерористичну операцію” проти вірмен у Нагірному Карабаху. Наступного дня сторони домовилися про припинення вогню. Армію оборони Нагірного Карабаху мали повністю роззброїти, озброєння та важку техніку вивести з території. Водночас у Вірменії опозиція заявила про початок процедури імпічменту прем’єр-міністра Нікола Пашиняна.

21 вересня президент Азербайджану заявив, що суверенітет його країни над Нагірним Карабахом відновлено після 24-годинного військового наступу проти вірмен.

Зустріч лідерів Вірменії і Азербайджану запланована на 5 жовтня у Гранаді (Іспанія).