Литва встановить загородження на заболочених ділянках кордону з Білоруссю

Додаткових втручань чи вирубування лісу не потрібно, бо фізичний бар'єр встановлять у прикордонній зоні

Литва вирішила звести загородження на заболочених ділянках кордону з Білоруссю, повідомляє LRT.

Міністерство внутрішніх справ країни заявило, що з екологами вдалося знайти відповідне рішення, яке матиме найменший вплив на природу.

Очільниця литовського МВС Агне Білотайте заявила, що необхідними є додаткові заходи з охорони кордонів, оскільки лише цього року в болотистих місцевостях на кордоні з Білоруссю було заборонено в'їзд близько 700 нелегальним мігрантам і виявлено 13 випадків контрабанди.

У міністерстві наголосили, що жодних додаткових втручань чи вирубування лісу не потрібно, оскільки фізичний бар'єр встановлять у прикордонній зоні, тобто там, де встановлені системи моніторингу.

Станом на сьогодні уздовж кордону з Білоруссю на ділянці близько 121,95 км фізичного бар'єру немає (з цієї довжини близько 57,7 км припадає на прикордонні води та близько 64,4 км на сушу поблизу струмків та боліт).

Уздовж кордону з Російською Федерацією на ділянці близько 230 км (з яких близько 223,3 км — поблизу прикордонних вод, а 6,7 км — по суші, поблизу струмків і боліт) фізичного бар'єру немає. На тих ділянках, де державний кордон проходить озерами і річками, фізичне загородження пропонують на цей час не зводити.

Нагадаємо, польський прем'єр Матеуш Моравецький заявив, що Польща побудує паркан упродовж усього кордону з Кенігсберзькою областю Росії.

Цьогоріч у лютому почалося будівництво охоронних заходів на кордоні з Калінінградською областю. За місяць звели 107 кілометрів загороджень. А в березні стартувало зведення укріплень на кордоні з Білоруссю.

Литва раніше теж заявляла про посилення свого кордону, оскільки ситуація поблизу Білорусі напружена. Через можливі провокації розглядали збільшення кількості правоохоронців.