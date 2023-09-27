Майже чверть населення Нагірного Карабаху втекла до Вірменії після того, як минулого тижня Азербайджан розпочав "операцію" в регіоні.

Про це пише The Guardian.

Близько 28 000 людей – приблизно 23% населення регіону – почали тікати, щойно Азербайджан зняв 10-місячну блокаду єдиної дороги регіону до Вірменії. Ця блокада спричинила серйозну нестачу продовольства, медикаментів і палива. Хоча Азербайджан зобов'язався поважати права вірмен, багато жителів боялися репресій.

За даними офісу омбудсмена Карабаху, кількість загиблих внаслідок вибуху на складі палива в Нагірному Карабасі зросла до 68, ще 105 людей зникли безвісти, майже 300 отримали поранення. Вибух стався ввечері у понеділок, коли люди стояли в черзі, щоб заправити свої автомобілі на заправці поблизу Степанакерта, столиці регіону. Причина вибуху досі невідома, але, попередньо, інцидент стався через недбалість, а диверсія малоймовірна.

Також влада Вірменії повідомила, що привезла до Вірменії з Нагірного Карабаху 125 тіл для ідентифікації. Міністерство охорони здоров'я країни уточнило, що всі вони загинули під час бойових дій минулого тижня.

Помічник президента Азербайджану Хікмет Гаджиєв повідомив, що лікарні в Азербайджані готові лікувати постраждалих. Азербайджан також повідомив у вівторок, що в регіон було відправлено 30 метричних тонн бензину і 34 метричні тонни дизельного палива.

Держсекретар США Ентоні Блінкен закликав президента Азербайджану Ільхама Алієва утриматися від подальших бойових дій у регіоні, надати гарантії його жителям і дозволити доступ міжнародній місії спостерігачів.

Минулого тижня азербайджанські військові розгромили вірменські війська під час 24-годинного бліцу, змусивши сепаратистську владу погодитися скласти зброю та почати переговори про “реінтеграцію” Нагірного Карабаху до складу Азербайджану.

Нагадаємо, 19 вересня Азербайджан розпочав “антитерористичну операцію” проти вірмен у Нагірному Карабаху. Наступного дня сторони домовилися про припинення вогню. Армію оборони Нагірного Карабаху мали повністю роззброїти, озброєння та важку техніку вивести з території. Водночас у Вірменії опозиція заявила про початок процедури імпічменту прем’єр-міністра Нікола Пашиняна.