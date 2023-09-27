Чехія закупить у США 24 літаки F-35

Перший літак буде доставлений у Чехію в 2029 році.

Уряд Чехії схвалив план закупівлі для країни 24 винищувачів F-35.

Про це заявив у середу, 27 вересня, прем’єр-міністр Петр Фіала, інформує Радіо Свобода.

Фіала сказав, що перший літак буде доставлений у Чехію в 2029 році, а решта – до 2035 року.

Наприкінці червня Державний департамент США схвалив продаж винищувачів F-35 Чехії.

Минулого року уряд Чехії заявив, що хоче придбати літаки F-35 американського виробництва для заміни швецьких винищувачів Gripen.

F-35 — сім'я малопомітних багатоцільових винищувачів п'ятого покоління, розроблена американською фірмою Lockheed Martin Aeronautics Company у трьох варіантах: для потреб ВПС США (наземний винищувач), для Корпусу морської піхоти США і ВМС Великої Британії (винищувач з укороченим злетом та вертикальним приземленням), і для потреб ВМС США (палубний винищувач).

Нагадаємо, що міністерка оборони Чехії Яна Чернохова повідомила, що держава веде переговори зі Швецією щодо навчання на чеській території українських пілотів на винищувачах Gripen.