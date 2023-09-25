Гроссі залишився гендиректором МАГАТЕ

Генеральна конференція Міжнародного агентства з ядерної енергії (МАГАТЕ) призначила Рафаеля Гроссі генеральним директором агентства на чотири роки.

Про це повідомляє Укрінформ.

Делегати генеральної конференції одностайно підтримали рішення Ради керуючих МАГАТЕ.

Після схвалення резолюції Гроссі прийняв службову присягу і запевнив, що працюватиме виключно в інтересах МАГАТЕ.

Новий термін Рафаеля Гроссі розпочнеться 1 грудня цього року та триватиме до 2 грудня 2027 року.

Нагадаємо, раніше США, Великобританія, Франція та Німеччина закликали Іран скасувати своє рішення щодо відкликання кількох інспекторів МАГАТЕ.