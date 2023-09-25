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Гроссі залишився гендиректором МАГАТЕ

Він займатиме посаду наступні 4 роки.

Гроссі залишився гендиректором МАГАТЕ
Рафаель Гроссі
Фото: EPA/UPG

Генеральна конференція Міжнародного агентства з ядерної енергії (МАГАТЕ) призначила Рафаеля Гроссі генеральним директором агентства на чотири роки.

Про це повідомляє Укрінформ.

Делегати генеральної конференції одностайно підтримали рішення Ради керуючих МАГАТЕ.

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Після схвалення резолюції Гроссі прийняв службову присягу і запевнив, що працюватиме виключно в інтересах МАГАТЕ.

Новий термін Рафаеля Гроссі розпочнеться 1 грудня цього року та триватиме до 2 грудня 2027 року.

Нагадаємо, раніше США, Великобританія, Франція та Німеччина закликали Іран скасувати своє рішення щодо відкликання кількох інспекторів МАГАТЕ.

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