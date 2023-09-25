Головне за понеділок, 25 вересня: наслідки ураження штабу ЧФ РФ у Севастополі, танки Abrams в Україні

Обстріли Херсонщини, наступальні дії Сил оборони, перші Abrams в Україні. Яким запам’ятається 579-й день повномасштабної війни.

Після ураження штабу Чорноморського флоту РФ у Севастополі загинуло 34 офіцери, серед них - командувач ЧФ РФ, повідомили Сили спеціальних операцій ЗСУ.

"Оновлена інформація щодо втрат противника в результаті проведення спецоперації ССО зі знищення БДК «Мінськ» та штабу ЧФ РФ. Враховуючи факт, що БДК «Мінськ» мав на наступний день вийти на бойове чергування, особовий склад був присутній на БДК. Безповоротні втрати склали 62 окупанта", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що після ураження штабу загинуло 34 офіцери, серед них командувач Чорноморського флоту РФ. Ще 105 окупантів було поранено.

Будівля штабу відновленню не підлягає.

Перші американські танки Abrams уже в Україні, повідомив президент Володимир Зеленський у Telegram.

Танки вже готуються підсилити бригади. Зеленський висловив вдячність за виконання домовленостей. "Шукаємо нові контракти, розширюємо географію постачання", – заявив він.

На сьогоднішній нараді щодо синхронізації безпекових напрямків також доповідали міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. Обговорювали наслідки обстрілів Одеської області та посилення ППО.

"Підготовка до зими. Прем’єр-міністр Шмигаль розповів про захист критичної інфраструктури, підготовку укриттів і «Пунктів незламності». Готуємо рішення, щоб їхній пошук був максимально простим і швидким", – додав президент.

Тим часом Генштаб Збройних Сил України повідомив, що за добу ворог завдав 14 ракетних та 57 авіаційних ударів, здійснив понад 40 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною.

На Мар’їнському напрямку впродовж доби наші захисники успішно відбили 7 атак ворога безпосередньо в районі Мар’їнки Донецької області. Противник намагався відновити втрачене положення в районі Новомихайлівки Донецької області, але успіху не мав.

Сили оборони України продовжують наступальну операцію на Мелітопольському напрямку, наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18:00 25 вересня – в нашій новині.

Сьогодні близько десятої ранку росіяни скинули чотири керовані авіабомби на місто Берислав Херсонської області, повідомив у Telegram голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

За його словами, одна з авіабомб влучила у будівлю житлово-експлуатаційної контори. Ще одна авіабомба знищила житловий будинок.

Станом на 17:02 кількість жертв зросла з двох до трьох.

Російські війська також вкотре обстріляли Дніпровський район Херсона.

За попередньою інформацією, загинули двоє чоловіків та одна жінка. Ще троє людей поранені, їх доставили до лікарні.

Унаслідок нічної атаки на Одещину і влучання по портовій інфраструктурі загинули не один, як повідомлялося спочатку, а двоє людей.

"У склад, де зберігалося зерно, влучила російська ракета. Двоє людей, що працювали у приміщенні, з ночі не виходили на зв’язок. О 12:15 під завалами було знайдено тіло однієї зі зниклих осіб. Пошуково-рятувальні роботи тривають", – повідомив у Telegram голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

О 13:06 Кіпер уточнив, що під завалами знайдено тіло другого загиблого.

Юристи-правозахисники, які працюють з прокуратурою України, готують досьє до Міжнародного кримінального суду (МКС) про обвинувачення Росії у навмисному спричиненні голоду впродовж війни в Україні, пише The Guardian.

Юристи документують випадки, коли російські загарбники використовували голод як зброю війни. Вони хочуть надати докази для того, щоб МКС висунув відповідне обвинувачення російському президенту Володимиру Путіну.

Юсуф Хан, старший юрист юридичної фірми Global Rights Compliance, сказав, що використання їжі як зброї відбувалося у три етапи, починаючи з облоги міст на початку вторгнення і зупинку постачання продовольства.

Global Rights Compliance та українська прокуратура складатиме досьє до кінця наступного року. Планується подати заяву відповідно до статті 15 Римського статуту, що дозволить третім сторонам надсилати прокурору МКС інформацію про можливі воєнні злочини. Прокурор у Гаазі вирішить, чи продовжувати справу.

Докладніше – в новині.

Прощання з Інною Кузнецовою, донедавна керівницею київського бюро Радіо Свобода, відбудеться о 12:00 у середу, 27 вересня, у Михайлівському Золотоверхому соборі в Києві.

Про це у Facebook повідомили її рідні.

По завершенні церемонії відбудеться похорон на Берковецькому цвинтарі.

Зазначимо, що прощання з Кузнецовою у Вільнюсі відбулося 20 вересня. На церемонії були присутні рідні померлої, друзі та колеги з вільнюського бюро Радіо Свобода, литовські дипломати, котрі допомагали Інні під час її переїзду до Вільнюса на лікування. Інна Кузнецова померла у столиці Литви 16 вересня після важкої й тривалої хвороби. Сумуємо і висловлюємо співчуття рідним.

Найповніша картина сьогоднішнього дня – на нашому сайті. Сподіваємося, що завтра добрих новин буде більше.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!