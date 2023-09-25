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Найкраще – щоб ми могли виробляти передові зразки зброї, щоб гарантувати безпеку Україні, і ми будемо виробляти, - Зеленський

Україна буде виробляти і ППО, і інші передові зразки зброї, щоб гарантувати безпеку Україні. 

Найкраще – щоб ми могли виробляти передові зразки зброї, щоб гарантувати безпеку Україні, і ми будемо виробляти, - Зеленський
Фото: Пресслужба Офіса президента України

Сьогодні був важливий звіт від міністра оборони Умєрова: перші американські танки “Абрамс” уже в Україні. Готуємо їх, щоб посилити наші дії проти окупантів, і це буде суттєве посилення.

Про це у своєму зверненні розповів президент України Володимир Зеленський.

“Працюємо й для того, щоб отримати всі інші так необхідні нам збройні можливості. Це стосується і F16 – триває підготовка пілотів та інфраструктури. Це стосується і далекобійної зброї – ми робимо все, щоб Україна могла робити більше для звільнення своєї території. Так само і з ППО. Щоб закрити всю територію нашої держави, потрібно більше систем, ніж у нас зараз є”, - наголосив президент.

Він додав - найкраще, щоб ми могли виробляти і ППО, і інші передові зразки зброї, щоб гарантувати безпеку Україні. І ми будемо виробляти, крок за кроком побудуємо всі необхідні виробництва.

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“І, до речі, ми бачимо вже дуже чітку зацікавленість світу працювати з нами заради нової оборонної сили не лише України, але й наших партнерів. Нашого світу загалом – світу, який заснований на правилах та не терпітиме агресій і терору, які Росія намагається зробити нормою”, - сказав Зеленський. 

Він розповів, що міністр стратегпрому Камишін доповів щодо підготовки першого Форуму оборонних індустрій. Вже є понад 160 компаній з 26 країн, які будуть учасницями. Різні частини світу: Америка, Азія, Європа, Австралія. Виробники повного спектра озброєнь. 

“Провів сьогодні також наради щодо підсумків візиту в США й Канаду та зустрічей із лідерами держав-партнерів на полях Генеральної Асамблеї ООН. Усі домовленості, яких ми досягли, кожну перспективу для України – все маємо реалізувати якнайшвидше. Щодо кожного з напрямів визначаємо конкретного посадовця, який відповідатиме за виконання домовленостей.

Оборона, політична взаємодія, посилення й очищення інституцій, енергетика, відновлення”, - зауважив голова держави.

Володимир Зеленський наголосив, що окрема увага приділяється призначеній спецпредставниці США з питань відновлення України Пенні Пріцкер. Президент провів зустріч у Нью-Йорку з пані Пріцкер, котра була й у Вашингтоні на переговорах у розширеному складі з президентом Байденом. 

На нараді щодо зернового експорту скоординували подальші кроки та зафіксували досягнуті результати. Перше: Європейська комісія підтримала дорожню карту взаємного моніторингу експорту зерна. Друге: поступово прибираємо емоції з цієї теми за більшістю питань. Третє: я вдячний тим нашим партнерам, які не допустили порушень торговельних правил Євросоюзу та Угоди про асоціацію. 

Україна очікує такої ж конструктивної спільної роботи, як і з Болгарією та Румунією, від інших країн-сусідів. 

“Я хочу подякувати всім нашим воїнам Повітряних сил, усім нашим зенітникам, воїнам мобільних вогневих груп, які щодня й щоночі відбивають російські ракетні та дронові удари. Лише під час однієї атаки проти України минулої ночі ворог використав 33 ударні засоби – “шахеди”, ракети. Більшість із них – проти Одеси та області. Більшість із них збито. На жаль, не всі. На жаль, були влучання. Але 30 цілей із 33 були знешкоджені. Важливо пам’ятати, що кожна знешкоджена ціль – це врятовані життя”, - нагадав президент.

Зеленський пообіцяв, що Україна відповість Росії на кожен удар проти наших міст і сіл, проти кожної української громади. 

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський відзначив державними нагородами 132 українських військовослужбовців, серед яких 92 – посмертно.

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