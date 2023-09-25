Росіяни обстріляли Херсон, троє загиблих

Російські війська знову обстріляли Дніпровський район Херсона.

Про це у Телеграмі повідомив керівник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.

За попередньою інформацією, загинули двоє чоловіків та одна жінка. Ще троє людей поранені, їх доставили до лікарні.

До цього, вдень, росіяни обстріляли ринок у цьому районі. Тоді тяжкі поранення дістала 45-річна продавчиня.

Нагадаємо, що 24 вересня, противник здійснив 87 обстрілів по території Херсонської області, випустивши 497 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", танків, БПЛА та авіації. По місту Херсон ворог випустив 23 снаряди.

За добу 23 вересня внаслідок ворожих обстрілів Херсонської області одна людина загинула і троє дістали поранення. Також зафіксовано влучання в житлові квартали.