Росіяни обстріляли Вовчанськ, поранено двох людей (оновлено)

Станом на зараз обстріли міста не припиняються.

Російські окупанти обстріляли Вовчанськ Харківської області, потрапивши снарядом у житловий будинок.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Близько 15:00 25 серпня російські військові почали обстрілювати Вовчанськ. Один із ворожих снарядів влучив у житловий будинок.

Уламками придавило 73-річного чоловіка. Наразі його госпіталізовано. При цьому зазначається, що станом на зараз обстріли міста не припиняються.

Оновлено. Харківська ОВА згодом повідомила, що внаслідок обстрілу поранено двоє людей.

«Сьогодні російські окупанти обстріляли Вовчанськ Чугуївського району. Пошкоджені 2 приватні житлові будинки. Зазнали поранення та були госпіталізовані чоловік 73 років та жінка 60 років. Наразі медики надають постраждалим усю необхідну допомогу», – написав керівник ОВА Олег Синєгубов.

Нагадаємо, що у Харківській області протягом минулої доби авіаційного удару зазнала Чернещина. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 16 населених пунктів: Одноробівка, Баранівка Богодухівського району, Вовчанськ, Вільхуватка, Строївка, Дворічна, Синьківка, Іванівка, Кислівка, Берестове.