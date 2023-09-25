Інформація про постраждалих наразі не надходила.

У понеділок, 25 вересня, центр Часового Яру на Донеччині перебував під вогнем російської артилерії.

Про це повідомляє пресцентр Донецької ОВА.

Як зазначається, росіяни обстріляли місто сьогодні вдень - снаряди влучили як у приватний сектор, так і в район кількаповерхової забудови.

"Внаслідок обстрілу пошкоджено щонайменше 4 приватні і 3 багатоквартирні будинки, дитсадок, котельню і промислову будівлю. Інформація про постраждалих наразі не надходила", - йдеться у повідомленні.

Фото: Донецька ОВА

Фото: Донецька ОВА

Фото: Донецька ОВА

Фото: Донецька ОВА

Нагадаємо, що 23 вересня від обстрілів російської армії у Єлизаветівці на Донеччині загинула одна людина, а житель Авдіївки отримав поранення.

Упродовж 22 вересня росіяни обстріляли шість населених пунктів Донецької області. Ворог застосував ЗРК "С-300", керовані авіабомби "ФАБ-250", БПЛА, РСЗВ "Град", артилерію.