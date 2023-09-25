У Львові викрили ексочільника оборонного заводу, який "роззброював" ППО напередодні вторгнення Росії

Служба безпеки та БЕБ викрили на корупції колишнього керівника стратегічного підприємства оборонного-промислового комплексу на Львівщині. Його незаконна діяльність призвела до фактичного "роззброєння" декількох комплексів української ППО на майже 2,4 млн гривень бюджетних коштів.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

"Встановлено, що до початку 2022 року фігурант давав необґрунтовані вказівки підлеглим на розукомплектування комплексів ППО, які привозили на це підприємство для ремонту та модернізації. Потім він привласнював «списані» деталі, які містили значну частину дорогоцінних металів", - йдеться в повідомленні.

Експертиза підтвердила факти злочинної схеми.

Таким чином посадовець підривав обороноздатність України напередодні повномасштабного вторгнення Росії.

Наразі йому повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем). Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину.

Зловмиснику загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна. Також перевіряється інформація про можливу його причетність до співпраці з російськими спецслужбами.