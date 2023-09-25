Помер народний депутат Андрій Іванчук
Помер народний депутат Андрій Іванчук
Померла українська освітянка, мама Скрябіна Ольга Кузьменко
Померла українська освітянка, мама Скрябіна Ольга Кузьменко
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
Байден вирішив дати Україні ракети ATACMS з касетними боєприпасами, − Financial Times
Байден вирішив дати Україні ракети ATACMS з касетними боєприпасами, − Financial Times
Прорив “лінії Суровікіна”. Як просувається наступ на півдні
Прорив “лінії Суровікіна”. Як просувається наступ на півдні
У Києві невідомі підпалили притулок для котів (оновлено)
У Києві невідомі підпалили притулок для котів (оновлено)
Месія в пошуках компартії
Месія в пошуках компартії
Кримська генотьба
Кримська генотьба
Солідарність із ким?
Солідарність із ким?
ГоловнаСуспільствоЖиття

У Львові викрили ексочільника оборонного заводу, який "роззброював" ППО напередодні вторгнення Росії

Його незаконна діяльність завдала 2,4 млн гривень збитків.

У Львові викрили ексочільника оборонного заводу, який "роззброював" ППО напередодні вторгнення Росії
Ілютративне фото
Фото: Запорізька ОВА

Служба безпеки та БЕБ викрили на корупції колишнього керівника стратегічного підприємства оборонного-промислового комплексу на Львівщині. Його незаконна діяльність призвела до фактичного "роззброєння" декількох комплексів української ППО на майже 2,4 млн гривень бюджетних коштів.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

"Встановлено, що до початку 2022 року фігурант давав необґрунтовані вказівки підлеглим на розукомплектування комплексів ППО, які привозили на це підприємство для ремонту та модернізації. Потім він привласнював «списані» деталі, які містили значну частину дорогоцінних металів", - йдеться в повідомленні.

Експертиза підтвердила факти злочинної схеми.

Таким чином посадовець підривав обороноздатність України напередодні повномасштабного вторгнення Росії.

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

Наразі йому повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем). Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину.

Зловмиснику загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна. Також перевіряється інформація про можливу його причетність до співпраці з російськими спецслужбами.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies