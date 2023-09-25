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ВАКС зменшив розмір застави Коболєву на 122 млн грн та зняв із нього електронний браслет

До 10 жовтня він зобов'язаний прибувати на кожну вимогу і не виїжджати з України без дозволу.

ВАКС зменшив розмір застави Коболєву на 122 млн грн та зняв із нього електронний браслет
Фото: Макс Требухов

Вищий антикорупційни суд зменшив розмір застави колишньому голові правління "Нафтогаз України" Андрію Коболєву з 229 млн до 107 млн гривень.

Про це Коболєв повідомив у фейсбуці.

"Сьогодні слідчий суддя ВАКС (перша інстанція) прийняв рішення: браслет зняти; заставу зменшити до рівня фактично внесеної. Чекаємо на повний текст рішення", - написав він.

Засідання також транслювалось на YouTube-каналі ВАКС.

Згідно з рішенням, до 10 жовтня Коболєв зобов'язаний прибувати на кожну вимогу, не виїжджати з України без дозволу, повідомляти про зміну місця проживання, а також здати закордонні паспорти.

Спочатку захист просив застосувати до Коболєва особисте зобов'язання та скасувати заставу, однак у цій частині йому було відмовлено. Адвокати намагалися переконати слідчого суддю, що підозра Коболєву необґрунтована, а ризики приховування, знищення чи спотворення доказів та незаконного впливу на свідків - безпідставні.

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Нагадаємо, Коболєва звинувачують у заволодінні у 2018 році понад 229 млн грн - це частина премії, яку він отримав за перемогу над "Газпромом" у Стокгольмському арбітражі. Підозру ексглава "Нафтогазу" отримав цьогоріч у січні. 

Слідство встановило, що очільник компанії нібито всупереч вимогам законодавства видав наказ про преміювання працівників компанії, на підставі якого йому виплатили згадані мільйони за екстраординарні досягнення. Також слідство стверджує, що Коболєв на таку премію права не мав, оскільки максимальна сума обмежується постановою Кабміну.

Суд уже кілька разів продовжував дію запобіжного заходу Коболєву.

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