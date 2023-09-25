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УП: до одіозного екссудді Ємельянова прийшли з обшуками

За даними журналістів, обшуки тривають у межах розслідування щодо можливого пособництва Росії з боку колишнього судді Ємельянова.

УП: до одіозного екссудді Ємельянова прийшли з обшуками
Суддя Артур Ємельянов
Фото: sud.ua

Державне бюро розслідувань прийшло з обшуками до колишнього заступника голови Вищого господарського суду Артура Ємельянова, повідомляє УП із посиланням на джерела в правоохоронних органах.

За даними журналістів, більше 10 обшуків тривають у межах розслідування щодо можливого пособництва Росії з боку колишнього судді Ємельянова, який нині працює адвокатом. Редакція звернулася до ДБР із запитом про коментар.

У 2016 Ємельянову та його начальнику Віктору Татькову повідомили про підозру в незаконному втручанні в автоматизовану систему розподілу справ і заяв, втручання в діяльність суддів. Слідство заявляло, що ці особи в 2011-2014 роках фактично підпорядкували собі систему прийняття судових рішень. Також з'ясувалося, що Ємельянов володів коштами, що не відповідають його доходам.

Він був відсторонений від суддівства – через підозри в корупції та тиску на суддів. Друга дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя ще у 2018 році встановила, що суддя Ємельянов, використовуючи службове становище, впливав на суддів Господарського суду міста Києва і втручався у процес здійснення судочинства одним із них у справах, що перебували у її провадженні в період до 2014 року, у яких, як він зазначав, вбачається "державне питання". Однак звільнити його вдалося лише в 2021 році.

У 2018 пресслужба СБУ повідомила про викриття на фінансуванні терористичних організацій на території окупованої Донецької і Луганської областей колишнього заступника голови Вищого госпсуду. Прізвіща не розкривали, але джерела УП казали, що йдеться про Ємельянова. Утім СБУ тоді, в 2018, відмовлялася повідомляти подробиці про кримінальне провадження та екссуддю, якого нібито викрила на фінансуванні тероризму.

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