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Уламки збитого ворожого безпілотника впали на будівлю підприємства у Кривому Розі

Спалахнула пожежа, люди не постраждали.

Уламки збитого ворожого безпілотника впали на будівлю підприємства у Кривому Розі
Ілюстративне фото
Фото: скрин відео

Уночі ворог атакував безпілотниками Дніпропетровську область. Сили ППО збили ворожі дрони, однак уламки впали на будівлю промислового підприємства у Кривому Розі і спричинили пожежу. Вогонь оперативно загасили.

Про це повідомляє у Telegram голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Упродовж минулої доби ворог двічі атакував Нікопольський район. З важкої артилерії бив по Покровській сільській та Мирівській громадах. Зайнялася суха трава – полум'я вже приборкали. Понівечено агрофірму та лінію електропередач. Минулося без загиблих і поранених.

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Нагадаємо, вночі 24 вересня окупанти обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області. Внаслідок атаки постраждав чоловік, зруйновано універмаг і дитсадок, приватні будинки та інфраструктуру.

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